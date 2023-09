Meteo. clima estremo con l'anticiclone Nerone: possibile cambiamento con l'arrivo di un ciclone nel weekend

Stiamo per raggiungere il picco più rovente dell'anticiclone Nerone che infiammerà letteralmente l'Italia nei prossimi giorni. Tuttavia, all'orizzonte, si intravede un possibile cambiamento per effetto di un ciclone che si avvicinerà al nostro Paese a cavallo del weekend.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte meteo-climatico per la nuova settimana.



Come ci mostra la mappa qui sotto, tra Lunedì 21 e Mercoledì 23 l'anticiclone africano (lettera A) invaderà con maggior decisione l'area del Mediterraneo. Gioco forza il quadro meteorologico si manterrà nel complesso stabile e bollente su tutto il Paese in un contesto via via sempre più afoso specie al Nord e al Centro.

Le temperature, infatti, potranno toccare facilmente i 38-39°C sulla Pianura Padana e in Toscana. Caldo leggermente meno violento al Sud dove inoltre, sulla Sicilia, potrà anche scoppiare qualche isolato temporale di calore per effetto di una moderata circolazione ciclonica a spasso sull'area mediterranea più meridionale.

Ma il caldo bel tempo sembra voler proseguire senza intoppi anche nei giorni successivi, almeno fino al weekend. Da segnalare un ritorno di qualche temporale sui rilievi del Nord specie su quelli più occidentali e tra Venerdì e Sabato anche sul resto dell'arco alpino (specie di confine) per l'approssimarsi di un ciclone in discesa dal Nord Europa.

Quest'ultimo, dai nuovi aggiornamenti, potrebbe fungere da chiave di svolta nella circolazione generale che proprio con l'inizio della successiva settimana aprirebbe la strada ad un netto cambiamento sia sul fronte meteo sia su quello climatico.



Attenzione però, in quanto secondo alcuni centri di calcolo, il previsto cambio della circolazione potrebbe addirittura attivarsi in tempi più brevi e già a partire da Venerdì 25.

Non ci resta che attendere ancora qualche nuovo aggiornamento prima di sciogliere la prognosi su questo ipotetico, ma sicuro, nuovo scenario. (iLMeteo)





In aggiornamento