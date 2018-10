Meteo: Crollo termico in arrivo, giù anche di 10 gr, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Il tepore che stiamo vivendo in questa giornata di Sabato non deve trarre in inganno: le temperature, da Domenica 21, inizieranno a calare in maniera piuttosto brusca a causa dell'arrivo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, che porteranno un diffuso peggioramento del tempo nei giorni successivi. Assisteremo dunque a un vero e proprio cambio di rotta: le temperature, dopo un lungo periodo caratterizzato da valori ben al di sopra delle medie stagionali, potranno calare anche di 10°C.



E così, entro la serata di Domenica 21 forti venti di Bora faranno scendere sensibilmente le temperature: il calo sarà maggiormente avvertibile Lunedì 22, quando il risveglio sarà frizzante su tutto il Nord, e nel corso del giorno non si supereranno i 18°C a Milano, Torino, Trieste, Genova; spostandoci sulle regioni centrali, 17-18°C diffusi su Toscana e Lazio, mentre a Perugia e l'Aquila non si andrà oltre i 12-13°C.



Il calo termico non risparmierà nemmeno le regioni meridionali, dove si accanirà ancora una volta il maltempo: prevediamo 15°C di massima a Napoli e 16°C a Bari.



Di notte poi farà decisamente freddo, prevediamo infatti minime a una cifra sulle zone di pianura del Nord, lungo le regioni centrali, anche fino a Roma dove Lunedì si scenderà fino a 6°C.

Notizia segnalata da (iLMeteo)