Meteo del Weekend: Pompea, allerta temporali autorigeneranti in diverse regioni

Ciclone Poppea Porta Instabilità: Temporali Autorigeneranti Preoccupano le Zone del Nord Italia

Tra Sabato 26 e Domenica 27 dal Nord Europa si avvicinerà il ciclone POPPEA pronto scatenare i primi temporali autorigeneranti, chiari ed evidenti segnali che qualcosa sta per cambiare. Ma cosa sono i temporali prefrontali? E soprattutto dove colpiranno?

Come spesso avviene nei periodi estivi, dopo tanti giorni di forte calura l'atmosfera si carica di energia pronta a scatenarsi, per contrasto, ai primi refoli d'aria più fresca e instabile. Come ci mostra la prima mappa qui sotto, tra Sabato e Domenica è atteso l'approssimarsi del vortice ciclonico Poppea, in arrivo dal Nord Europa e che darà origine ad un vero e proprio fronte temporalesco il cui ramo più caldo, quello che precede il fronte vero e proprio (più intenso e freddo), darà vita alle prime note d'instabilità. Tali fenomeni sono definiti prefrontali e possono dar origine a fenomeni temporaleschi di stampo autorigenerante, persistendo per diverse ore sempre sulle stesse zone.

Quali saranno le regioni più a rischio?

Sabato 26 Agosto, sotto osservazione saranno soprattutto le Alpi, specie al Nordovest, dove tra il pomeriggio e la serata noteremo anche un maggiore coinvolgimento delle rispettive aree pianeggianti, come quelle lombarde e piemontesi. Sul resto del Paese, l'anticiclone africano continuerà invece a mantenere condizioni di bollente stabilità. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle zone dell'alto Piemonte e dell'alta Lombardia, tra Novarese, Biellese, Varesotto e Verbano dove sono previsti fenomeni intensi ed autorigeneranti.

Domenica 27 Agosto il vortice Poppea irromperà sul Bel Paese ed ecco che i temporali si faranno ancora più diffusi su tutto l'arco alpino, sulle pianure del Nordovest, ma entro sera anche sul resto delle regioni settentrionali, sul comparto tirrenico del Centro e su alcuni angoli della Sardegna. Da segnalare nel corso del primo mattino, la possibile formazione di un temporale autorigenerante sulla Liguria, centrato tra il Varazzino ed il Genovesato, in grado di scaricare quantitativi di pioggia ingenti nell'arco di sole 2-3 ore.

La mappa qui sotto, riferita proprio alla giornata di Domenica 27, mostra la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti. Massima attenzione alle aree colorate in rosso dove si potranno cumulare fino a 100 mm di pioggia, l'equivalente di 100 litri per metro quadrato.

Andrà inoltre prestata molta attenzione ai temporali che potranno risultare anche di forte intensità e dunque forieri di abbondanti rovesci, nubifragi e grandine anche di grosse dimensioni.

Questo sarà solo l'antipasto di quanto accadrà all'inizio della prossima settimana quando Poppea attraverserà l'Italia dando origine ad una fase meteorologica davvero turbolenta al Centro-Nord e su parte del Sud foriera di violenti temporali, venti forti e un brusco crollo delle temperature che entro Martedì 29 scenderanno addirittura sotto la media del periodo, specie al Nord.

In merito a questa sorta crisi dell'Estate attesa con l'inizio della prossima settimana vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.

