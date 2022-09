Meteo: Immacolata Compromessa, poi nuovo ciclone. Il dettaglio con previsioni

Il tempo continuerà a rimanere assai inclemente su molte regioni del Paese dove si registreranno altre piogge e temporali in attesa poi di un altro peggioramento in arrivo dalla serata. Vediamo dunque come evolverà la situazione nelle prossime ore.



La presenza di un vortice ciclonico a nord della Sardegna in movimento verso levante manterrà già dal mattino di Lunedì condizioni di tempo instabile su molte regioni del Nord e sulla Sardegna con piogge sparse, qualche isolato temporale sull'Isola e nevicate sui rilievi alpini anche a quote relativamente basse. Più asciutto il meteo in Emilia Romagna , su gran parte del Centro e del Sud salvo per qualche breve piovasco sul lato tirrenico.



Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata con piogge sparse sui settori nord della Val Padana, sul Triveneto e con nevicate su gran parte dell'arco alpino centro-orientali fino a quote mediamente prossime ai 400/500m.



Tempo instabile anche su Sardegna, Toscana, Lazio fino alla Campania e la Calabria dove le precipitazioni non saranno comunque particolarmente intense.

Attenzione invece alla serata quando un nuovo e più deciso peggioramento si attiverà a partire dalle regioni di Nordovest, dalla Liguria, Sardegna e dai settori tirrenici dove torneranno più forti le piogge anche a sfondo temporalesco.



Sarà il preludio ad un martedì, giorno dell'Immacolata, all'insegna dell'ennesimo maltempo che colpirà soprattutto le Regioni centro-settentrionali.



Previsioni per tutta la settimana

Non accenna ad attenuarsi questa lunga fase di maltempo che avvolge molte regioni d'Italia. Anche la nuova settimana infatti sembra destinata a trascorrere all'insegna della costante instabilità atmosferica. Già da oggi Lunedì e nel giorno dell'Immacolata il meteo sarà spesso perturbato ed in seguito ci penserà un nuovo ciclone a dispensare altre piogge e altra neve sull'Italia. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riserva la previsione completa.



Come detto, già da oggi Lunedì 7 faremo i conti con un contesto meteo assai instabile per la presenza di una circolazione ciclonica. Partendo dal Nord il tempo peggiore lo troveremo soprattutto sui rilievi alpini e prealpini, sul Friuli Venezia Giulia e sulla Liguria di centro-levante con piogge e locali temporali.



Continuerà a cadere la neve sulle Alpi anche a bassa quota. Precipitazioni sparse sono poi attese sulla Sardegna e su tutti i settori tirrenici con fenomeni che tenderanno ad intensificarsi verso sera. Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento atteso per Martedì 8 giorno dell'Immacolata quando gran parte del Paese continuerà ad essere avvolta da una reiterata circolazione depressionaria. Torneranno dunque forti precipitazioni ad appannaggio delle regioni del Nordest e di tutto il Centro Italia. Un po' meglio invece andranno le cose al Sud dove il quadro meteorologico andrà però peggiorando verso la sera.



Mercoledì 9 sarà anch'essa una giornata caratterizzata da un'atmosfera agitata praticamente per tutto il Paese con piogge sparse e ancora temporali in particolare sul lato tirrenico. Ma ci sarà occasione ancora per la neve sui rilievi alpini mediamente sopra i 500-600m e sugli Appennini a 1200m.



Giovedì 10 il vortice ciclonico si sposterà finalmente verso levante. Il meteo sarà un po' meno disturbato al Nord mentre rimarrà più cupo e piovoso al Centro-Sud in attesa di un nuovo vortice di bassa pressione atteso per Venerdì 11 quando verranno coinvolte soprattutto le regioni centro-meridionali e più marginalmente il Nord ma in particolare nella giornata successiva di Sabato 12.



Se tutto verrà confermato uno spiraglio ad un ritorno alla stabilità atmosferica si inizierà ad intravedere tra Domenica 13 e Lunedì 14 quando l'alta pressione proverà un primo timido tentativo di avvicinamento all'Italia. Ma su tale ipotesi sarà assolutamente necessario attendere ulteriori aggiornamenti. (ILMeteo)

In aggiornamento