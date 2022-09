Meteo: Oggi mite cupola di alta pressione, ma qualcosa cambierà. Ecco perché e dove con previsioni

Come previsto l'Italia è sotto il dominio di una mite cupola di alta pressione che già da alcuni giorni ha riportato un meteo decisamente stabile, soleggiato e con temperature che hanno nuovamente assunto un atteggiamento lontano dagli standard del periodo soprattutto al Sud. Tutto farebbe presagire dunque ad un venerdì senza alcuna minaccia ed invece, nonostante l'alta pressione, qualcosa andrà storto. Vediamo perché.

L'anticiclone tutt'ora presente sull'Italia trova il suo centro motore a sud della Spagna dove risulta decisamente più forte e meno vulnerabile alle insidie umide atlantiche. Sul nostro Paese invece, i valori di pressione sono meno elevati ed ecco che ne approfittano subito deboli infiltrazione d'aria più umida le quali, nelle PROSSIME ORE, saranno capaci di provocare qualche grattacapo alla stabilità atmosferica. Ci attendiamo infatti, già nel corso della mattinata, una maggior presenza di nubi che si andranno a concentrare soprattutto sulle regioni del Nord-ovest e su alcuni tratti del Centro. Il cielo dunque tenderà a coprirsi specialmente sul Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, su gran parte della Liguria, su tutta la Toscana fino all'Umbria e le coste laziali.

Nel corso della giornata non sono da escludersi inoltre piogge sparse segnatamente sul centro-levante ligure e sui comparti centro-settentrionali della Toscana. Saremo tuttavia in presenza di fenomeni non particolarmente importanti e a carattere sparso e discontinuo. Verso sera qualche debole pioggia potrà spingersi inoltre verso le zone nord dell'Umbria.

Attenzione, sempre nelle prossime ore, alla persistenza di banchi di nebbia gelata sulla Val Padana i quali, oltre a ridurre la visibilità, potranno rendere insidioso il manto stradale.

Sul resto del Paese, soprattutto sulle restanti regioni centrali e al Sud, l'alta pressione sarà più forte e garantirà condizioni meteo decisamente più soleggiate in un contesto climatico ancora piuttosto mite per la stagione. Notizia segnalata da: (iLMeteo)