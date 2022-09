Meteo: perturbazione in atto con forti temporali poi il weekend, staffetta di perturbazioni.

E' in transito una forte perturbazione su alcune regioni d'Italia dove già nel corso delle precedenti 24 ore ha provocato non pochi disagi. Allagamenti, auto sommerse dall'acqua e addirittura voli cancellati e dirottati sono alcuni dei problemi che hanno colpito alcune zone della Lombardia nella giornata di giovedì specie il milanese, il varesotto e molte aree del comasco e del lecchese.

Ma la nostra meteo cronaca diretta segnala una fase di maltempo anche in queste ore. Rovesci e temporali sono segnalati infatti su molte aree del Nordest (colpito fortemente il Friuli Venezia Giulia) sulla Liguria di Levante e a scendere su alcuni angoli della Toscana, delle Marche, su gran parte del Lazio, in Abruzzo, sui settori centro-settentrionali della Puglia fino al nord della Campania.

Ma cosa sta succedendo allora su scala generale?

Ad ovest dell'Italia troviamo un'area di bassa pressione che da un lato richiama venti caldi verso il Mezzogiorno, ma nel contempo sospinge masse d'aria più fresca ed umida verso il resto del Paese dove il tempo mostra un atteggiamento decisamente più ostile rispetto, foriero di piogge, forti temporali e locali grandinate. Sarà questo lo scenario meteorologico che ci attende nelle prossime ore.

Nonostante un lento e graduale miglioramento delle condizioni meteo generali, il pomeriggio vedrà anch'esso un contesto assai dinamico. Proseguiranno infatti rovesci e temporali sparsi sulle regioni del Nordest, sulle zone interne della Toscana, su Marche, Umbria con qualche piovasco fino al Lazio meridionale e sulla Campania. Sul resto del Centro-Nord si apprezzeranno maggiormente i segnali di un miglioramento, mentre continuerà a godersi un caldo bel tempo il Mezzogiorno, specialmente la Sicilia dove sarà piena estate. Basti pensare che su alcuni angoli dell'Isola le temperature potrebbero toccare nuovamente picchi fino a 36-38°C.

Arriviamo così a fine giornata quando il brutto tempo si attenuerà praticamente ovunque salvo per qualche nuovo rovescio su alcuni tratti del Nordovest, segnale dell'arrivo di un altro fronte perturbato pronto a mantenere un'atmosfera ancora molto instabile nel corso del weekend. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni per il Weekend.

L'Italia si spacca in due! Nell'ormai imminente weekend alcune zone del Paese saranno colpite da un forte peggioramento a suon di rovesci e temporali anche intensi, mentre altre vivranno un contesto da piena estate, con un caldo africano che manterrà un clima davvero sopra le righe.

Saranno dunque questi gli aspetti salienti del tempo che ci attende tra sabato e domenica.

Tutta colpa di un vortice di bassa pressione che dalla Penisola Iberica si è spostato di qualche centinaia di chilometri verso il nostro Paese, quel che basta per richiamare venti caldi dal Nord Africa diretti verso il nostro Sud e, al tempo stesso, masse d'aria più fresca, umida ed instabile in direzione delle regioni centro-settentrionali: proprio al Nord, nelle ultime 24 ore si è interrotto l'incantesimo dell'estate settembrina e sono tornate le piogge, unitamente a un seppur contenuto calo termico .

Sarà dunque questo il trend che caratterizzerà l'intero fine settimana?

Andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano e dove invece si potrà godere di un contesto gradevole, stabile e tranquillo.

Partiamo ovviamente dalla giornata di sabato che si aprirà già con molte regioni coperte da una spessa coltre di nubi, pronte a provocare precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio. Sarà il caso del Nordovest e dei settori più settentrionali della Toscana: su queste aree la giornata inizierà dunque con i peggiori auspici, mentre andranno meglio le cose sul resto del Paese, salvo per qualche densa foschia sui comparti tirrenici del Centro e un po' di nubi sparse tra Calabria e Sicilia.



Non sarà da meno il pomeriggio, anch'esso contrassegnato da una persistenza dell'instabilità su molte aree del Nord, specialmente sui comparti occidentali e centrali bagnati da piogge e locali rovesci che si alterneranno a timide pause più asciutte. In serata è atteso poi un'intensificazione delle piogge su molte aree del Triveneto.



Più stabile invece l'atmosfera al Centro, mentre al Sud e sulla Sicilia sembrerà piena estate soprattutto per merito delle temperature che si manterranno su valori fortemente sopra media.

Arriviamo così alla giornata di domenica quando lo scenario meteorologico si mostrerà ben lungi dal cambiare. Anzi, continueremo infatti ad avere un'Italia divisa in due. Proseguirà l'instabilità atmosferica al Nord, anche più accentuata rispetto al sabato con rovesci e anche forti temporali che colpiranno soprattutto il comparto alpino, prealpino, l'alta pianura Padana, la Liguria e, tra il pomeriggio e la serata, tutto il Triveneto, dove ci attendiamo un fase di intenso maltempo con forti temporali, grandinate e locali nubifragi, specialmente a ridosso dei rilievi.



Solo durante la successiva notte l'ingerenza temporalesca muoverà verso levante, abbandonando così via via le nostre regioni. Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana più tranquillo per tutti. (iLMeteo)

In aggiornamento