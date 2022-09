Meteo. Protezione Civile, allerta arancione in Lombardia Gialla in altre 12 regioni. Il dettaglio

Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia Gialla in altre 12 regioni. in arrivo piogge al centro-sud

Allerta arancione oggi per il maltempo su gran parte della Lombardia. Gialla invece in Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Campania e Basilicata. Le precipitazioni si estenderanno oggi anche a Campania, Sicilia e Calabria.

Nel dettaglio

Gli effetti della perturbazione giunta ieri NON sono finiti. Nelle prossime ore piogge, venti forti e temporali insisteranno ancora su molte delle nostre regioni, nonostante il vortice depressionario vada progressivamente sfilando verso Sud-Est.

Vediamo nel dettaglio la situazione e, soprattutto, cosa accadrà da qui alla serata.

Nel corso della mattinata dei rovesci hanno interessato alcuni tratti della Liguria, specie tra Genova e La Spezia, l'Emilia occidentale e gran parte della Lombardia, (interessati soprattutto varesotto, lecchese e bresciano). Nuvole minacciose incombono ancora sul Triveneto, con precipitazioni limitate peraltro quasi esclusiamente sui settori orientali, segnatamente sul Friuli Venezia Giulia (province di Pordenone, Udine e Triestein primis).



Vanno un po'meglio le cose al Centro, dove si segnalano solo deboli piovaschi nelle aree interne dell'Umbria e nel Lazio, mentre, scendendo verso Sud, alcuni fenomeni hanno colpito l'Abruzzo, il Molise e alcuni tratti della Campania, specie il casertano.



Da segnalare inoltre forti venti occidentali specie sull'area del medio e basso Tirreno e da Scirocco sul versante adriatico.

Ma cosa succederà nelle prossime ore?

Perturbazione verso il Sud - L'ulteriore avanzamento del fronte perturbato verso le nostre regioni meridionali, lascerà dietro di sé solo qualche strascico di pioggia al Nord in particolare sul Triveneto orientale, ma anche su questi settori il meteo è destinato a migliorare definitivamente nel corso del pomeriggio e della serata. Anche al Centro si registreranno via via più schiarite, in un contesto di tempo anche più asciutto, salvo per qualche reiterato piovasco che potrà attardarsi sulla Toscana settentrionale.



Peggio andranno le cose al Sud dove la perturbazione insisterà per gran parte del giorno: una fase di maltempo piuttosto marcata è attesa soprattutto in Campania, con forti piogge e temporali che potranno colpire anche la città di Napoli. Tra il pomeriggio e la serata, inoltre, precipitazioni moderate interesseranno Puglia, Basilicata e Sicilia (settori nord-orientali dell'Isola), per poi estendersi un po' a tutta l'area ionica nel corso della prossima notte.

Il maltempo proseguirà all'estremo Sud anche nella notte e nella mattinata di domani, per esaurirsi poi non prima della seconda parte di mercoledì. (iLMeteo)

In aggiornamento