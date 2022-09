Meteo: Protezione civile, piogge battenti e nevicate in atto, ma entro sera anche nubifragi

Una forte perturbazione in queste ore sta già provocando piogge battenti e nevicate su alcuni angoli del Paese ed entro sera ci attendiamo anche l'arrivo di locali nubifragi.



Situazione: la nostra meteo cronaca diretta , segnala forti piogge anche sotto forma di rovescio temporalesco su molte regioni del Nord specie su Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e anche su gran parte del Triveneto.



Nevicate sono in atto sui rilievi alpini specie su quelli centrali ed orientali a quote mediamente prossime ai 800-1000m a tratti anche a quote inferiori specie su Trentino Alto Adige.

Ma il tempo è in fase di peggioramento anche su molti tratti del Centro dove si segnalano piogge sparse su Sardegna, Toscana, nord dell'Umbria e a scendere anche su buona parte del Lazio con piogge in atto su Roma.



Più asciutto il tempo invece sul resto del Paese anche se la situazione sarà comunque destinata a peggiorare.



Evoluzione: nel corso della mattinata il maltempo continuerà ad avvolgere praticamente tutto il Nord dove piogge anche sotto forma di rovescio bagneranno a conti fatti tutte le regioni. Forti temporali e locali nubifragi sono attesi sulla Liguria in particolare sui settori di Centro-Levante. Continuerà a cadere inoltre la neve sull'Arco alpino da quote prossime a 700/900m occasionalmente anche a quote più basse.



In tarda mattinata si registrerà un timido miglioramento a partire dalle regioni di Nordovest. Mattinata turbolenta pure sulle regioni centrali specialmente sul comparto tirrenico dove intense precipitazioni localmente a sfondo temporalesco colpiranno la Sardegna, la Toscana, l'Umbria fino a tutto il Lazio. Pure su queste aree non saranno da escludere fenomeni intensi anche sotto forma di nubifragi. Da segnalare inoltre i forti venti di Ponente che potranno dar luogo ad alcune mareggiate sui versanti tirrenici più esposti.

Resterà ancora sotto una calma apparente invece il comparto adriatico e molte zone del Sud dove il tempo però andrà poi peggiorando col passare delle ore.

Nel pomeriggio dunque avremo ancora forte instabilità al Nordest con fenomeni più diffusi ed abbondanti tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Occhi puntati poi su tutto il settore tirrenico dove piogge, temporali e locali nubifragi potranno colpire soprattutto il Lazio, anche Roma, fino alla Campania e al nord della Calabria.

Arriviamo così a fine giornata quando il quadro meteorologico inizierà a dare segnali di miglioramento al Nord e su molti tratti del Centro, mentre insisteranno intense precipitazioni sull'area del basso Tirreno specie tra Campania e Calabria, ma con piogge meno diffuse e più irregolari sul resto del Mezzogiorno.

Vi segnaliamo inoltre che, stante la situazione di forte maltempo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Mercoledì 10 Febbraio 2021 un'allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna, del Lazio, di Campania e Basilicata. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana, sul territorio dell’Umbria, sui restanti settori del Lazio, Campania e Basilicata, su parte di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna. (iLMeteo)

In aggiornamento