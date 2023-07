Meteo: temporali Intensi in arrivo: allerta per fenomeni violenti su queste regioni, i dettagli

Meteo: temporali Intensi in arrivo: allerta per fenomeni violenti su queste regioni. Nemmeno il tempo di godersi di uno sprazzo di sole, ed ecco che si prepara una vera e propria passata temporalesca caratterizzata da fenomeni che potrebbero localmente risultare piuttosto violenti.

La ragione va ricercata in un fronte d'aria fredda in discesa dal Nord Europa che tra Mercoledì 24 e Giovedì 25 interesserà parte del Centro-Nord. Si tratterà dell'ennesimo episodio burrascoso a conferma di quanto sia instabile questa Primavera 2023, sicuramente come non si vedeva da molti anni.

Ma cosa accadrà concretamente nei prossimi giorni?

Già dalla mattinata di Mercoledì 24 Maggio ci attendiamo alcuni rovesci anche a carattere temporalesco sui rilievi alpini orientali, in particolare sulle Dolomiti. Altrove, l'atmosfera si manterrà avvolta ancora da una gradevole quiete.



Sarà il pomeriggio ad essere teatro di un deciso aumento dell'attività temporalesca che troverà terreno fertile soprattutto sui comparti alpini, prealpini e sulle pianure del Nordovest, dove ci attendiamo temporali anche piuttosto intensi, accompagnati da locali grandinate. I rovesci, tuttavia, colpiranno anche parte dell'Emilia centro-occidentale e alcuni tratti del Centro, specialmente la dorsale appenninica, con qualche sconfinamento sulle limitrofe aree di pianura; infine, a rischio saranno anche i settori più interni della Sardegna.



Nella mappa che vi proponiamo qui sotto, sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Mercoledì 24 Maggio: attenzione in particolare alle zone colorate in fucsia dove si potranno cumulare fino a 70 mm, l'equivalente a 70 litri di pioggia per metro quadrato.

Anche la giornata di Giovedì 25 Maggio seguirà più o meno il medesimo percorso. Occhi puntati sul Nordovest dove avremo frequenti rovesci temporaleschi, sia sui rilievi, sia in pianura. E poi ancora il tratto appenninico del Centro, sempre con possibili sconfinamenti verso le zone pianeggianti e costiere tirreniche. Altrove, invece, il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo.

Un occhio di alle temperature perché nelle zone maggiormente raggiunte dal maltempo potranno subire un deciso calo, con valori che si porteranno temporaneamente sotto gli standard climatici del periodo.



Già da Venerdì 26 l'atmosfera tornerà tuttavia a dare segnali di ripresa con l'instabilità temporalesca relegata alle zone aree alpine e prealpine del Nordest e all'Appennino meridionale.

Sarà questo il preludio ad un weekend di sole e di caldo? Lo scopriremo nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

