Meteo: termometri in volo fino a 24°C. Ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Una robusta area di alta pressione si sta gradualmente avvicinando all'Italia pronta a proporci una fase di tempo via via sempre più stabile e con temperature che molto presto ci faranno mettere le maniche corte. Nei prossimi giorni infatti, i termometri saranno in volo fino a raggiungere picchi di 24°C su alcuni angoli del Paese. Ma vediamo dunque dove farà più caldo e per quanto durerà.

Tra lunedì e martedì la presenza sempre più evidente di un anticiclone porterà ad un generale ed ulteriore miglioramento delle condizioni meteo e le temperature cominceranno timidamente a dare segnali positivi soprattutto durante il giorno. Rimarrà invece un po' freddino di notte e nelle prime ore della mattina al Nord e nelle valli più interne del Centro.

La fase più calda si registrerà soprattutto tra mercoledì e giovedì quando l'alta pressione riuscirà ad avvolgere con il suo carico di stabilità ed aria molto mite praticamente tutto il Paese. In questo frangente si registreranno diffusamente valori prossimi ai 20°C specie al Centro-Nord con picchi anche di 23-24 gradi nelle vallate più interne del Trentino alto Adige. Valori termici superiori ai 20 gradi si registreranno anche su molte città come a Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Tuttavia sul finire della settimana, l'alta pressione comincerà a dare qualche segnale di affaticamento. Già da venerdì cominceranno ad affluire masse d'aria meno miti e più umide che potrebbero prendere ulteriore energia nel corso del weekend provocando una maggior incidenza delle nubi e qualche pioggia a partire dal Nord con un conseguente nuovo e generale calo termico. Notizia segnalata da (iLMeteo)