Meteo: ultimi temporali, poi invasione dell'anticiclone africano, ecco dove con l’evoluzione

La nuova settimana inizierà con un lunedì ad elevato rischio di temporali anche se nei giorni successivi l'anticiclone africano tornerà rapidamente ad invadere il nostro Paese.



La stagione estiva ha subito un evidente battuta d'arresto per effetto di un pernicioso vortice ciclonico che in queste ultime 24 ore ha spostato il suo centro motore verso le regioni meridionali. Nonostante stia perdendo gradualmente di energia, riuscirà a provocare parecchie note d'instabilità.



Ma per gli amanti del caldo bel tempo ci sono però buone notizie in quanto col passare dei giorni un provvidenziale ritorno dell'alta pressione africana rimetterà la stagione estiva sui giusti binari. Del resto siamo nel cuore di Luglio e come giusto che sia la l'estate è chiamata a compiere il proprio dovere dandoci sicuramente ancora tante soddisfazioni.



Vediamo dunque come evolverà sull'Italia il quadro meteorologico nei prossimi giorni.

Iniziamo ovviamente dalla giornata di lunedì 19 e non solo perché è il primo giorno della settimana ma soprattutto perché risulterà probabilmente la giornata più capricciosa.



L'insidioso vortice ciclonico non avrà ancora esaurito la sua energia e sarà infatti capace di provocare parecchie note d'instabilità a ridosso delle regioni del Sud e marginalmente su alcuni tratti del Centro. Si manterrà dunque elevata la probabilità di rovesci e temporali nel Sud Peninsulare e poi in Abruzzo, Molise e Lazio con qualche fenomeno temporalesco pure su Roma.



Le cose andranno meglio sulle due isole Maggiori, sulle restanti aree del Centro e al Nord dove il promontorio anticiclonico sub-tropicale inizierà a far sentire la sua stabile influenza.

Sarà questo il preludio ad un martedì 20 dove l'anticiclone africano riuscirà gradualmente a conquistarsi anche le terre del Mezzogiorno nonostante residui disturbi pomeridiani sui rilievi calabresi e sul comparto ionico della Basilicata.



Saranno comunque gli ultimi e timidi capricci del tempo in quanto da mercoledì 21 l'anticiclone africano estenderà la sua calda e stabile influenza a tutta l'Italia nonostante proprio l'aumento del calore atteso nelle ore pomeridiane si trasformerà in energia per lo sviluppo di improvvisi e locali rovesci sui comparti alpini, una caratteristica comunque tipica dei periodi molto caldi. Sul resto del Paese prevarrà il bel tempo e le temperature cominceranno inoltre a salire in forma assai evidente soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.



Salvo sorprese, l'alta pressione africana ci terrà compagnia fino al weekend quando saremo probabilmente avvolti da un’atmosfera nuovamente bollente ovunque con temperature che torneranno a salire di parecchi gradi sopra la media del periodo ed il tutto ovviamente condito da condizioni meteo praticamente stabili ovunque. (iLMeteo)

In aggiornamento