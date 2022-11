Meteo: un ciclone invaderà l'Italia, in arrivo Pioggia, forte Vento e pure Neve, l’evoluzione. Scenderà dal Nord Europa e punterà dritto verso l'Italia: un ciclone è destinato a provocare nei prossimi giorni pioggia, vento e pure il ritorno della neve sulle nostre montagne!

L'atmosfera dunque si sta per risvegliare da questo anomalo e lunghissimo letargo dovuto ad un tenace anticiclone a matrice africana, responsabile di aver reso il mese di Ottobre probabilmente tra i più caldi di sempre.



L'alta pressione sub-sahariana che da diverse settimane (con poche e brevissime pause) sta avvolgendo l'Italia, accusa così i primi segnali di cedimento e già nel corso della giornata di Ognissanti masse d'aria più fresca e instabile di origine nord atlantica provocheranno un primo, seppur modesto, peggioramento al Nord, specialmente sulle regioni occidentali e sull'arco alpino: su queste aree potranno già verificarsi alcune piogge, destinate poi a reiterarsi anche nel corso di Mercoledì 2.

Saranno invece ancora poche le novità sul resto del Paese.

Ma un ben più incisivo cambiamento è atteso per le giornate di Giovedì 3 e Venerdì 4 Novembre, quando il ciclone colpirà in forma più diretta il nostro Paese, con conseguenze da Nord a Sud.

Nubi, piogge e venti più freddi investiranno dapprima le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, per poi spostarsi progressivamente verso un po' tutto il Centro-Sud, decretando così la fine di questo lungo ed eccezionalmente caldo periodo.

LA MAPPA DELLE PIOGGE - Nella cartina qui sotto, relativa alle piogge attese per Venerdì 4 Novembre, si può notare il colore blu diffuso al Nord, specie al Nordest, sulla fascia tirrenica del Centro e su buona parte del Sud, dove sono attesi fino a 40 mm di pioggia; attenzione poi alle Alpi, alle Prealpi e alle alte pianure centro-orientali del Nord che potrebbero vedere fino a 70 mm (colore fucsia); infine, sui rilievi del Friuli Venezia Giulia non sono da escludere cumulate addirittura fino a 100 mm (colore viola-giallo).

LA NEVE - Ci sarà pure spazio per il ritorno della neve attesa, sempre Venerdì, non solo sull'arco alpino (addirittura fin sotto i 1600 metri), ma non del tutto da escludere pure sulle cime più elevate dell'Appennino centro-settentrionale.

Nella cartina qui sotto vi mostriamo le nevicate attese sui confini alpini, specie centro-orientali (il colore viola indica accumuli fino a 40 cm in 24 ore). (iLMeteo)

In aggiornamento