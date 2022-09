Meteo: giornata agitata sul fronte meteorologico tra temporali pericolosi e caldo insopportabile.

Mercoledì 4 agosto ci aspetta una giornata molto agitata sul fronte meteorologico con temporali localmente pericolosi su una parte d'Italia mentre sull'altra registreremo un caldo a tratti insopportabile.

Questa continua dicotomia che sta caratterizzando ormai da settimane il nostro Paese, continuerà altresì nei prossimi giorni. Tutta colpa di un anticiclone che se da un lato riesce a far ribollire i termometri, dall'altra non è in grado di mantenere una salda stabilità, permettendo l'ingresso di correnti più fresche ed instabili. Ne sono la testimonianza i numerosi temporali che, specialmente nelle ore più calde, continuano a minacciare molte zone del Nord in particolare sui settori montani.

Cerchiamo dunque di capire come evolverà il quadro meteorologico fino a venerdì 6 Agosto.

Da mercoledì 4 ci attendiamo il transito dell'ennesimo sistema temporalesco che da ovest muoverà il suo baricentro verso est. Già dalla mattina le condizioni meteo saranno parecchio instabili per molte aree del Nord in quanto si avranno rovesci temporaleschi sparsi ad iniziare dai comparti alpini e prealpini centro-occidentali e in rapido movimento alle pianure piemontesi e lombarde.

Il peggio tuttavia è atteso tra il tardo pomeriggio, la sera e la notte successiva quando intensi focolai temporaleschi, nubifragi e locali grandinate colpiranno in particolare tutta la Lombardia, gran parte del Piemonte e gradualmente le regioni alpine e prealpine del Triveneto.



Sul resto del Paese invece, salvo un po' di nubi in più specialmente al Centro, il meteo si manterrà tranquillo, ma assai caldo in special modo sul Mezzogiorno in quanto la calura risulterà molto elevata a tratti fastidiosa.

Giovedì 5 il fronte temporalesco muoverà il suo baricentro verso levante. Attendiamoci dunque un quadro atmosferico ancora parecchio incerto sulla Lombardia e un po' su tutto il comparto del Triveneto. In mattinata locali piogge potranno localmente colpire il Levante ligure fino alle zone più settentrionali della Toscana.

Verso sera però, mentre continuerà un caldo bel tempo sul resto del Paese, la situazione andrà rapidamente migliorando pure sulle zone settentrionali.

Sarà questo il preludio ad un venerdì 6 dove il tempo tornerà abbastanza stabile pure sulle regioni settentrionali grazie a correnti più fresche secche che avranno inoltre il merito di spazzare via un po' della fastidiosa canicola presente al Sud. Qui infatti ci attendiamo un generale calo delle temperature di parecchi gradi. (iLMeteo)

