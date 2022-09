Meteo: Weekend di Ferragosto, Lucifero non molla. Con +48.8°C. Siracusa ha battuto il record

L'Italia è preda di un'ondata di caldo storica con temperature altissime a causa dell'avanzata dirompente dell'anticiclone africano. Ebbene, Lucifero (così è stato ribattezzato l'anticiclone) non mollerà la presa sull'Italia dispensando calore anche per il prossimo weekend di Ferragosto, attenzione però agli improvvisi temporali su alcuni angoli del Paese.

Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti in vista di sabato 14 e domenica 15 agosto.

Il caldo estremo trasportato da una vasta area anticiclonica di origine sub-tropicale andrà avanti fino al prossimo weekend, e questa volta a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Centro Nord. Infatti, oltre al tanto sole e all'estrema stabilità atmosferica, le temperature sono previste in ulteriore aumento proprio tra sabato 14 e domenica 15 agosto con picchi ad oltre 37/38°C in Pianura Padana in città come Milano, Bologna, Ferrara, Cesena e Padova durante le ore più calde.

Caldo soffocante anche al Centro specie nelle zone interne di Toscana e Lazio con punte a 36/37°C a Firenze e Roma. Ecco quindi servito un Ferragosto a dir poco rovente con il sole e il caldo che la faranno da padrona su tutta l'Italia per la gioia dei tanti che si metteranno in viaggio verso le località di villeggiatura.

Attenzione però, sull'arco alpino centro orientale, specie nella seconda parte di domenica, ci aspettiamo un aumento dell'instabilità. Non escludiamo il rischio di intensi rovesci temporaleschi specie sulle montagne tra alto Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Detto questo, ricordiamo come sempre di prestare la massima attenzione per i pericoli associati al disagio dovuto al grande caldo e di attuare di seguito alcune semplici rimedi onde evitare i colpi di calore.

La caratteristica principale del colpo di calore è l'innalzamento della temperatura corporea a valori pari o superiore a 40°C. In queste condizioni i rischi e le conseguenze più comuni sono: nausea e vomito, pelle arrossata talora con perdita della capacità di sudorazione, respirazione o battiti cardiaci accelerati, mal di testa, crampi o debolezza muscolare, stato confusionale e perdita di conoscenza.

- evitare di uscire durante le ore pomeridiane, i picchi massimi di temperatura si raggiungeranno tra le 14 e le 19;

- al sole, indossare abiti chiari;

- bere molto;

- mangiare leggero;

- non rimanere mai (né lasciare mai bambini o animali anche per breve tempo) in un'automobile parcheggiata al sole;

- evitare l'attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata;

- dare tempo all'organismo di adattarsi a climi caldi cui non è abituato

È ufficiale, con +48.8°C a siracusa è stato appena battuto il record storico europeo di caldo di sempre

Complice L’anticiclone africano Lucifero, Oggi si scrive una pagina storica della climatologia italiana: è stato battuto infatti il record di caldo italiano con i +48.8°C raggiunti in Sicilia. Facciamo il punto della situazione con i dati ufficiali in tempo reale.

Siamo nel pieno di un'ondata di caldo da record che sta scrivendo una pagina di storia climatica per alcune zone d’Italia. La fiammata africana, portata da una poderosa avanzata di un promontorio anticiclonico subtropicale con isoterme di +30°C a 1500 metri di quota tra Sicilia e Sardegna.

Ebbene in questo contesto è stato frantumato il record di caldo a livello italiano raggiungendo i +48,8°C a Siracusa (precedente 48,5°C di Catenanuova nel 1999). (iLMeteo)

In aggiornamento