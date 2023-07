Meteo: weekend, prime prove di caldo estivo, poi da lunedì il grande caldo con Scipione! Ecco la vera Estate 35-36 gradi!

Meteo: weekend, prime prove dell'estate, poi il grande caldo con Scipione l’Africano! L’anticiclone di origine sub-tropicale. Ecco la vera Estate! Tutto confermato: nel corso del prossimo weekend, tra Sabato 17 e Domenica 18, sono attese grandi novità, una svolta che caratterizzerà la parte finale di questo mese di Giugno.

Se nei prossimi giorni avremo ancora a che fare con piogge e violenti temporali a causa del passaggio di un insidioso ciclone mediterraneo, i primi segnali di cambiamento si noteranno da Venerdì 16 Giugno, quando è previsto che il vortice si allontani dall'Italia.



Da sabato 17 Giugno il quadro sinottico generale è destinato a svoltare radicalmente, grazie all'avanzata in grande stile dell'anticiclone africano che andrà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Ecco, dunque, la novità: si tratta di una configurazione meteo tipica delle ondate di caldo più intense. Scoppierà la vera Estate su tutta l'Italia. Le termiche al suolo potranno raggiungere valori notevoli per il periodo, con picchi superiori alle medie, anche di 7/8°C.



La causa di questa impennata dei valori termici va ricercata nella zona da cui partiranno le masse d'aria in arrivo: l'interno del Deserto del Sahara. La mappa qui sotto mette in evidenza le punte massime di temperatura che si raggiungeranno specie nella giornata di Domenica 18: in bianco e viola sono evidenziati i picchi ad oltre 35°C sulla Sardegna (non si escludono fiammate a 40°C) e Sicilia orientale. Altrove valori diffusamente sopra i 30-32°C.

Saremo dunque di fronte alla prima seria ondata di calore della stagione e ad una maggiore stabilità atmosferica; infatti, dopo le tante piogge si tratterà del primo weekend pienamente estivo su tutto il Paese con temperature ben oltre i 30°C.

Le precipitazioni, almeno per il momento, si prenderanno una pausa dall'Italia: è in arrivo un fine settimana di sole e caldo.

Previsioni per la Prossima settimana

Ci siamo, sta per arrivare Scipione l’Africano! L’anticiclone di origine sub-tropicale è già in marcia verso l’Italia e darà il via alla prima seria ondata di calore dell'Estate.

Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero emisfero ed analizzare le figure meteorologiche in gioco. Ebbene, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, emerge chiaramente come già da Domenica 18 Giugno ci aspettiamo una considerevole avvezione di aria molto calda d'estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti del Marocco e dell'Algeria. La "cuspide" di Scipione si spingerà in direzione della Penisola Iberica e della Francia, conquistando poi buona parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa.

Via libera, dunque, alla prima seria ondata di calore della stagione con effetti su tutte le nostre regioni.



La seconda mappa che vi mostriamo mostra le punte massime di temperature che si raggiungeranno nel corso della prossima settimana. Secondo i dati attuali, il giorno più rovente sarà Mercoledì 21 Giugno (proprio il Solstizio d'Estate) quando sono previsti valori fin verso i40°C su Sardegna, Sicilia orientale e Puglia

Oltre alla sensazione di caldo, dobbiamo tenere in forte considerazione il tipo di clima che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, caratterizzato da un contesto termico tutt'altro che rovente e soprattutto molto piovoso. Nei bassi strati, quindi, abbiamo alti valori di umidità relativa e questo si tradurrà in afa, che renderà ancora più fastidiosa questa prima fase calda.

Il nostro organismo, a conti fatti, non è ancora abituato al caldo estivo e questo sarà un fattore determinante per la sua percezione. Praticamente, sarà super caldo all'improvviso. (iLMeteo)

