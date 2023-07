MGFF. Russell Crowe a Catanzaro: Inizia il Magna Graecia Music Tour con un Concerto Indimenticabile

Russell Crowe a Catanzaro Prima tappa in Calabria per il suo tour musicale “italiano”

Di Massimiliano Lepera

La star americana e leggenda del cinema Russell Crowe è approdato direttamente a Catanzaro per l’inizio del suo tour musicale del 2023. Con la “Russell Crewe’s Indoor Garden Party”, in seno al Magna Graecia Film Festival, diretto come sempre da Gianvito Casadonte, infatti l’attore porterà in scena la sua verve artistica e musicale, oltre che cinematografica, in uno spettacolo del tutto originale, domani, giorno 20 giugno alle ore 21,00, presso il Teatro Politeama di Catanzaro. E oggi ha incontrato i giornalisti e la stampa presso il Plesso San Giovanni di Catanzaro, parlando un po’ di sé, del suo tour e rispondendo alle domande dei giornalisti con molta umiltà e simpatia.

Alla presenza dello stesso direttore Casadonte, del sindaco Nicola Fiorita e di parte dell’amministrazione comunale, nonché di una nutrita platea di giornalisti, Crowe si è confrontato per circa un’ora, parlando della sua breve ma intensa esperienza in Calabria, “una terra che tutti dovrebbero visitare”, come ha detto lui stesso nell’intervista.

Dopo esser stato insignito di numerosi riconoscimenti, come la moneta catanzarese argentea, riproduzione dell’originale cinquecentesco, nonché della colonna aurea, riproduzione dell’omonima sita a Capo Colonna, l’attore ha parlato a tutto spiano della sua carriera cinematografica e ancor prima musicale, rimembrando una sua venuta nella nostra regione già nel 1992-1993, in occasione della quale avrebbe voluto girare un film a Tropea, che poi per varie evenienze non è stato girato. Tropea, d’altra parte, visitata proprio ieri mattina dall’attore, con un selfie che ha fatto il giro del web in men che non si dica, è stata una breve ma importante comparsa nell’ultimo film di Russell Crowe, L’esorcista del papa, proprio su suggerimento di Crowe stesso, sulla suggestione di rappresentare un borgo rurale del meridione italiano.

A proposito del tour musicale, Russell Crowe ha affermato che già sta riscuotendo grande successo, con date incastonate tra una ripresa e l’altra di film, per esempio oltre due settimane in Australia, ma anche a Malta, mentre ora la tappa italiana iniziale è proprio Catanzaro, al Politeama. L’idea è quella di tirare fuori l’energia creando una connessione con il pubblico e gli spettatori, con l’augurio che sia un divertimento per tutti. L’attore ha manifestato grandi apprezzamenti per il Magna Graecia Film Festival, nella speranza che Catanzaro possa essere collocata in alto nella scena cinematografica italiana e non solo.

“Il mio interesse e il mio desiderio è che domani ci sia una grande folla al concerto, perché voglio che si divertano tutti”, ha affermato l’attore, che ha ribadito la sua meraviglia nell’osservare i panorami e i paesaggi della regione. I suoi successivi appuntamenti con il tour musicale saranno Taranto, Roma (negli Studios di Cinecittà), poi Bologna, i cui proventi verranno devoluti interamente alle vittime dell’inondazione e dell’alluvione. Nel corso della serata, Russell Crowe è stato stimolato da numerose domande interessanti dei giornalisti presenti, alle quali ha risposto spesso con ironia e simpatia, anche riguardo ai suoi film kolossal, come Il gladiatore, a proposito del quale ha fatto un parallelismo interessante con i migranti e la triste questione internazionale e italiana degli ultimi tempi, proprio a sottolineare l’importanza della patria e degli affetti, come Massimo Decimo Meridio insegna nel film. E alla domanda su quale personaggio italiano vorrebbe interpretare in futuro, dopo la magistrale performance de L’esorcista del papa, con padre Gabriele Amorth, ha risposto “Berlusconi”. Salutando tutti con affetto e simpatia, ha inoltre concluso che tornerà volentieri in Calabria, magari in vacanza con la famiglia, anche oggi presente, provando a studiare con calma la grammatica e la lingua italiana.