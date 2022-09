Milan e Juventus tornano a vincere

LECCE, 23 GIUGNO 2020- Il Milan torna a vincere e lo fa con un rotondo 4-1. La squadra rossonera va in vantaggio nel primo tempo grazie a una giocata sull'asse Calhanoglou-Castillejo, poi nella ripresa, complice anche un penalty generoso, si fa riprendere da Mancosu dal dischetto. Ma il pareggio dei salentini regge 2 minuti, perché al 55esimo il Milan trova il tap in vincente con Jack Bonaventura, lesto a spingere in rete una corta respinta di Gabriel. Il Milan pressa, il Lecce si disunisce e i rossoneri volano in contropiede e siglano il terzo gol targato Ante Rebic. Nel finale Rafael Leao porta a 4 le marcature rossonere. Poker servito e applausi per gli uomini di Pioli.

A Bologna la Juve vince senza tanti problemi. Decidono le reti di Ronaldo (rigore) e di Paulo Dybala. Un capolavoro quello della giovane punta bianconera. Il Bologna ci prova fino alla fine, chiude in superioritá numerica, ma impegna poco la Juventus. I bianconeri vincono e allontanano i venti di crisi, Sarri, può tirare un sospiro di sollievo. Ma non c'é tempo per rifiatare, perché tra pochi giorni inizia la nuova giornata di campionato. Un anomalo tour de force che assegnerá lo scudetto (Covid permettendo).