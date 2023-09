Miss Italia Calabria: a Lungro, l'incoronazione di Miss Framesi Calabria 2023

Il conto alla rovescia sta per terminare. A partire dalle 21.30 di questa sera, la maestosa piazza Garibaldi a Lungro si trasformerà in uno sfavillante palcoscenico, pronto a ospitare un evento di risonanza nazionale: la trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria.

Un'incantevole serata si profila all'orizzonte. In questo affascinante evento, il palcoscenico si trasformerà in un crocevia di bellezza, eleganza e talento, culminando nell'incoronazione di Miss Framesi Calabria 2023. La reginetta di bellezza che avrà l'onore di indossare questa prestigiosa corona, conquisterà il pass d'ingresso alle prestigiose prefinali di Miss Italia. Il fermento è palpabile mentre la città si prepara ad accogliere questa serata indimenticabile.

In un'esaltante fusione tra grazia ed eleganza, Miss Italia Calabria si erige come una vera e propria ode all'essenza dell'arte a 360°. Ciascuna candidata è stata selezionata con minuziosa attenzione, una scelta che va oltre l'aspetto esteriore per abbracciare il carisma e la passione artistica che animano le loro anime. Miss Italia Calabria non è soltanto un palcoscenico per la bellezza: è un evento che riecheggia i racconti della storia, le radici culturali e i dialetti della nostra amata Regione.

Ogni tappa di Miss Italia Calabria è una finestra verso un passato che si rinnova nel presente, attraverso un cortometraggio coinvolgente che ripercorre le tappe luminose di Miss Italia, dagli esordi nel 1939 fino ai giorni nostri. Un omaggio speciale a icone senza tempo, come le leggendarie Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che hanno tracciato il percorso di questo prestigioso concorso di bellezza. Sul palco di Miss Italia Calabria la storia rivive grazie al talento delle giovani allieve della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese nell'interpretazione dei testi sapientemente curati da Carola Cesario. Il palcoscenico diventa un'opera d'arte in movimento, grazie alle coreografie impeccabili di Lia Molinaro, che aggiungono una dose eterea di eleganza allo spettacolo.

La serata si arricchirà ulteriormente con la presenza di ospiti straordinari. Il mago illusionista Giandomenico Morello regalerà al pubblico numeri originali ed esilaranti, riempiendo l'aria di magia e risate contagiose. E poi ci sarà il celebre cantautore Roberto Bozzo, membro dei Sabatum Quartet, che con la sua musica avvolgerà gli spettatori in un vortice di festa e incanto.

Miss Italia Calabria è un evento eccezionale che fonde spettacolo, arte e intrattenimento in un'unica sinfonia di bellezza e cultura. È un'occasione imperdibile per la comunità di Lungro, un momento di celebrazione collettiva in cui l'orgoglio per la Calabria si mescola con la creatività e il talento. Una kermesse che unisce le anime e le menti e farà battere il cuore di Lungro a ritmo dell'originalità.

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha ringraziato: «l’associazione Socialmente per aver sostenuto con grande impegno l'evento di Miss Italia Calabria, nonché l'amministrazione comunale di Lungro per il suo prezioso contributo. La sinergia tra l'associazione e l'amministrazione ha reso possibile la realizzazione di questo straordinario evento che celebra la bellezza, la cultura e la diversità della nostra amata Regione. Guardiamo avanti con gratitudine e anticipazione verso future collaborazioni che continueranno a promuovere il talento e il patrimonio della Calabria».

Denise Ubbriaco