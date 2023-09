Miss Alas Beach: Martina Nisi vince la decima tappa di Miss Italia Calabria, incanto e bellezza a Cassano allo Ionio

Miss Alas Beach è Martina Nisi, vincitrice della decima tappa di Miss Italia Calabria. Al secondo posto, si è classificata Kristal Berlingieri (Miss Rocchetta Bellezza), seguita al terzo posto da Elisa Cucunato (Miss Framesi). La classifica è stata completata da Daniela Tedesco al quarto posto, Gaia Malagrinò al quinto posto e Serena Verterame al sesto posto.

Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa all’Alas Beach, un'incantevole destinazione balneare apprezzata per la sua atmosfera festosa, la sua eleganza e la particolare attenzione per l'intrattenimento. Una location situata nel Comune di Cassano allo Ionio, in una posizione geografica privilegiata; vicino al mar Ionio e ai Monti della Sila. La città vanta un patrimonio culturale interessante, con edifici storici, chiese e musei. Cassano allo Ionio rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare l’intera Regione, caratterizzata da paesaggi mozzafiato, parchi naturali, spiagge incantevoli e pittoreschi villaggi.

L'Alas Beach è stato un contesto suggestivo e affascinante per le selezioni di Miss Italia Calabria. Grazie alle luci brillanti e alle piante adornate sulla spiaggia, il pubblico è stato avvolto da una magica atmosfera, creando il perfetto scenario per l'elezione delle ambasciatrici di bellezza della nostra Regione.

La nuova ed emozionante stagione di Miss Italia Calabria ha offerto ai presenti uno spettacolo originale, celebrando la gloriosa storia del concorso di bellezza più amato d'Italia. Le allieve della Carli Fashion Academy, guidate con carisma da Francesca Marchese nell’interpretazione dei testi appassionati di Carola Cesario, hanno aggiunto emozione e significato all’intero spettacolo. Il catwalk, teatro di talento, grinta e bellezza italiana nel corso degli anni, è stato il palcoscenico perfetto per incarnare i valori che contraddistinguono da sempre questo prestigioso concorso di bellezza. Le coreografie eseguite dal corpo di ballo, magistralmente diretto da Lia Molinaro, hanno trasportato gli spettatori in un viaggio attraverso i momenti indimenticabili che hanno segnato la storia di Miss Italia, dal 1939 fino ad oggi. La direzione artistica dell’evento è stata curata impeccabilmente da Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

La serata di Miss Italia Calabria è stata trascinante e coinvolgente, merito della conduzione briosa e magnetica delle presentatrici Larissa Volpentesta e Linda Suriano. Questo spettacolo ha dato spazio anche a talentuosi artisti calabresi. Nella tappa di Cassano allo Ionio, sul palcoscenico di Miss Italia Calabria, il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni della giovane cantante Karolis. La kermesse ha dimostrato ancora una volta di essere un evento unico e imperdibile per tutti coloro che desiderano essere travolti dalla bellezza a 360°.

Il titolare dell’Alas Beach, Gianfranco De Luca, che ha ospitato la decima tappa di Miss Italia Calabria, ha spiegato che «E’ stato un grande onore accogliere questa bellissima kermesse. Ho potuto constatare da vicino la professionalità della macchina organizzativa. Abbiamo trascorso una serata straordinaria ed eletto la nostra Miss Alas Beach. Ci auguriamo che possa diventare Miss Calabria e, perché no, anche Miss Italia 2023. Oggi, avremo l’onore di ospitare nella nostra location Miss Italia 2022, Lavinia Abate».

Il sindaco del Comune di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso ha sottolineato: «Siamo contenti e orgogliosi che la carovana di Miss Italia abbia fatto tappa nel nostro Comune, all’Alas Beach. Un lido molto qualificato che onora l’intera costa. Abbiamo sette chilometri di costa, un mare bellissimo e pulitissimo. La costa fa parte di un territorio ancora più importante e meraviglioso: partiamo da Sibari con il Museo nazionale della Sibaritide, nonché l’agricoltura specializzata del nostro Comune. Qui, viene prodotto il riso di Sibari. Per poi salire nel centro storico: le Terme Sibarite, la cattedrale, le Grotte di Sant’Angelo, il Monte di Cassano, bellissimo affaccio sull’intera Piana di Sibari. Ospitare le selezioni di Miss Italia ha reso molto felici sia l’amministrazione sia l’intera città di Cassano, per questo a nome dell’intera comunità il ringraziamento più vivo. Auguro a tutte le ragazze che hanno partecipato grande successo e tanta fortuna».

A proclamare la vincitrice della decima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giovanni Papasso (sindaco del Comune di Cassano allo Ionio), Sofia Maimone (consigliere comunale Cassano allo Ionio), Annamaria Bianchi (assessore Cassano allo Ionio), Antonio Iannicelli (giornalista Ansa), Lino Polimeni (autore, conduttore e produttore televisivo), Daniela Perrone (life coach), Francesco De Rosis (presidente circolo nautico “Vivere il mare”), salvatore Garbato (truccatore delle dive), Giuseppe Pirillo (Framesi), Francesco Grisolia (personal trainer), Alessandro Lione (Miluna).

Miss Alas Beach ha confessato di essere: «Molto emozionata. Non me lo aspettavo, anche perché ieri ho vinto già una fascia ed ho pensato che non sarebbe stato il mio giorno. Grazie a Miss Italia spero di fare nuove esperienze e smussare alcuni lati del mio carattere. Il mio sogno è diventare una brava commercialista».

Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha dichiarato che: «Un caloroso ringraziamento va a tutte le aspiranti miss che hanno partecipato alle selezioni di Miss Italia Calabria. Un ringraziamento speciale va anche alle loro famiglie, che le hanno sostenute e incoraggiate in questa fantastica esperienza. Infine, ci teniamo a ringraziare Gianfranco De Luca per l’accoglienza e l’ospitalità in questa splendida location. Ora, guardiamo al futuro con entusiasmo e apriamo le porte alle ragazze che vogliono unirsi a noi in questa meravigliosa avventura. Invitiamo chi desidera partecipare ad andare sul sito ufficiale di Miss Italia e candidarsi alle prossime selezioni. Abbiamo visto come questo concorso sia un trampolino di lancio per valorizzare i talenti della nostra terra. Partecipare a Miss Italia Calabria è un'opportunità unica per mettere in luce la propria individualità e per farsi conoscere da un vasto pubblico».

