Miss Italia Calabria: Grace Melody Lento è la nuova stella della bellezza calabrese, incoronata a Castrolibero! Tutti i dettagli

Il settimo appuntamento di Miss Italia Calabria si è concluso con la vittoria di Grace Melody Lento, Miss città di Castrolibero. Al secondo posto Giulia Ongia (Miss Rocchetta Bellezza) e al terzo posto Sara Centofanti (Miss Framesi). Giorgia Perciavalle ha raggiunto la quarta posizione. Anna Maria Andronache ha ottenuto il quinto posto, Elisa Novello si è classificata sesta.



Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa nel Comune di Castrolibero. Caratteristica distintiva della città è la Torre che si erge nei pressi del luogo conosciuto come "Chiesa vecchia". L'ideatore di quest'opera fu il sindaco Achille Parise. Il progetto era pronto per essere realizzato, ma purtroppo, l’8 settembre del 1905, un catastrofico terremoto colpì la zona, costringendo ad accantonare temporaneamente l'idea. Tuttavia, intorno al 1908, si cominciò a parlare di un orologio e si decise di costruire una torre per ospitare la macchina dell'orologio. Nel 1912, la macchina dell'orologio venne acquistata e collocata sulla cima del paese, diventando così un elemento emblematico del centro storico di Castrolibero.



Ad ospitare la settimana tappa delle selezioni di Miss Italia Calabria è stato l’anfiteatro Vincenzo Tieri di Castrolibero che ha accolto lo spettacolo sotto un cielo stellato illuminato dallo splendore delle aspiranti miss. Oltre a puntare i riflettori sulle concorrenti, il concorso di bellezza favorisce la promozione delle ricchezze culturali e delle tradizioni della Regione Calabria, contribuendo a promuovere il patrimonio unico di questa terra. L'evento rappresenta un'opportunità speciale per mettere in mostra il talento, la personalità e le qualità interiori delle concorrenti. La valorizzazione di questi aspetti è fondamentale per rendere la kermesse un'esperienza unica e significativa per tutte le ragazze coinvolte.



Oltre alla bellezza esteriore delle candidate, l'attenzione è stata posta sulla promozione di valori come collaborazione, solidarietà e amicizia. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente positivo e inclusivo, rendendo questa avventura ancora più gratificante.



La nuova stagione di Miss Italia Calabria è un viaggio emozionante attraverso la gloriosa storia del concorso più celebre e longevo d'Italia. Grazie agli sketch teatrali delle allieve della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese, i testi scritti da Carola Cesario portano in scena momenti indimenticabili del prestigioso concorso di bellezza dagli albori fino ai giorni nostri. Un omaggio alla bellezza e all'eredità di Miss Italia, celebrazione della femminilità e dell'eleganza italiana nel corso dei decenni.



Le splendide coreografie ideate da Lia Molinaro ed eseguite con precisione dal corpo di ballo hanno donato allo spettacolo un tocco di grazia e incanto. Ogni movimento, ogni passo ha contribuito a creare un'atmosfera magica e coinvolgente per il pubblico presente. La direzione artistica dello spettacolo è stata curata da Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.



Andrea De Iacovo e la stessa Linda Suriano hanno dimostrato di essere una coppia di presentatori carismatici ed hanno saputo coinvolgere il pubblico fin dall'inizio, creando un clima di allegria e partecipazione.



In ogni tappa di Miss Italia Calabria, non mancano i colpi di scena e special guest. Nella tappa di Castrolibero, Jey Lillo, il mago pop napoletano spopolato su TikTok con un grandissimo seguito su tutte le piattaforme social, ha donato un tocco di spettacolarità all'evento con numeri originali e stupefacenti. Jey Lillo ha sottolineato che: «L’originalità è quella che voglio portare in questo mondo. In Italia, viene vista come qualcosa di retrò, invece la vorrei modernizzare. Credo di essere riuscito nel mio intento anche perché ho visto tanto stupore nel pubblico. Partecipare a questa serata è stata una grande esperienza. Da piccolo, guardavo Miss Italia in tv insieme a mia madre. Le aspiranti miss mi sono sembrate sicure di sé. Spero che abbiano una vera passione e non vogliano soltanto apparire, come accade per molte ragazze al giorno d’oggi».



E dopo il grande spettacolo di Jey Lillo, spazio alla musica. Il pubblico dell’anfiteatro Tieri di Castrolibero è stato avvolto dal ritmo travolgente della cantante Laura DjLo.



L’assessore di Castrolibero con delega alla cultura e allo spettacolo, Nicoletta Perrotti, ha dichiarato di essere «Contenta e onorata di aver ospitato la settima tappa di Miss Italia Calabria. Colgo l’occasione per fare i complimenti all’intera macchina organizzativa. Sono rimasta molto colpita dall’efficienza di tutto lo staff e dalla riuscita dell’evento».



Carmela Formoso (direttore del palinsesto Ten, tv ufficiale di Miss Italia Calabria) ha evidenziato quanto sia importante per gli organi di informazione la promozione di una kermesse come Miss Italia Calabria che punta alla valorizzazione del territorio: «Da nove anni, siamo la televisione ufficiale. L’anno prossimo, faremo le nozze di stagno: loro non ci abbandoneranno e noi non li abbandoneremo perché ci crediamo fortemente. Non si tratta solo di valorizzare la bellezza delle nostre ragazze ma anche la bellezza della nostra meravigliosa Regione. Ricordo che le puntate di Miss Italia Calabria vanno in onda ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.00».



A proclamare la vincitrice della settima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Nicoletta Perrotti (assessore di Castrolibero con delega alla cultura e allo spettacolo), Carmela Formoso (direttrice palinsesto Ten), Stefano Spadafora (direttore “Dancing club” di Castrolibero), Carmen Scalzo (Sorical), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Francesca Carlini (gioielleria Scintille Rende in rappresentanza di Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Fabrizio Scippa (agente artistico), Valentina Zinno (presentatrice), Luisa Barberio (funzionario provincia di Cosenza), Antonella Vena (responsabile cultura, teatro e biblioteca di Castrolibero), Antonello Lombardo (direttore artistico della rassegna culturale “Chi è di scena”), Elisa D’Andrea (redattrice de “Il Dot”), Veronica Leone (impiegata).



A seguito dell’incoronazione, Miss città di Castrolibero ha confessato di aver: «Sognato e “progettato” questa vittoria. Quando hai un obiettivo, nulla può impedirti di raggiungerlo. Bisogna essere fiduciosi e avere tanta costanza. Sono grata di essere arrivata fin qui. Ho tenuto un diario durante tutto questo periodo. Il mio è stato un percorso difficile perché alla prima selezione non sono neanche rientrata tra le prime sei. Pian piano, ho cercato di migliorare sempre di più ogni performance e il mio approccio alla selezione. La cosa più importante è essere positivi e avere tanta voglia di fare. Nella data di oggi, finalmente potrò scrivere sul diario “finalista”. Mi auguro che Miss Italia possa essere un trampolino di lancio per entrare nel mondo della moda. Sogno di sfilare alla Fashion week di Milano. Un giorno non troppo lontano, spero con tutto il cuore di rappresentare al meglio la mia terra realizzando i miei obiettivi e portando alta la corona della Calabria».



Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha ringraziato: «La Regione Calabria, in quanto l’evento nella città di Castrolibero è stato finanziato tramite la legge regionale 13/1985, e Calabria Straordinaria. Ringraziamo le concorrenti che, nonostante l'emozione palpabile, hanno dimostrato massimo impegno e dedizione. Ognuna ha espresso la propria personalità mettendosi completamente in gioco. Ho notato una sana competizione sana e un'atmosfera di collaborazione tra le ragazze. È meraviglioso vedere come nei concorsi di bellezza possano emergere esempi così positivi. Ci aspetta una stagione piena di impegni ed emozioni. Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi invito chiunque desideri partecipare a candidarsi sul sito ufficiale di Miss Italia».



Denise Ubbriaco