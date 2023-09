Terranova da Sibari Splende con Miss Italia Calabria: Greta Rago Eletta Miss Miluna Bruno Group

La vincitrice della tredicesima tappa di Miss Italia Calabria è Greta Rago con il titolo di Miss Miluna Bruno Group Terranova da Sibari. La fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata consegnata alla seconda classificata Maria Serena Fiore. La fascia di Miss Framesi è andata alla terza classificata Anna Maria Andronache. La quarta classificata è Giorgia Perciavalle, la quinta classificata è Gaia Malagrinò, la sesta classificata è Giulia Ongia.

Il Comune di Terranova da Sibari ha visto brillare in passerella le aspiranti miss, che si sono esibite con eleganza e fascino durante la tredicesima tappa di Miss Italia Calabria.

Il cuore pulsante della kermesse è la valorizzazione del talento delle aspiranti miss e degli artisti locali, nonché della storia, delle tradizioni e dei dialetti delle splendide località che ospitano le selezioni di Miss Italia Calabria. Questa iniziativa mira a diffondere la bellezza e la ricchezza culturale e paesaggistica della nostra straordinaria Regione, promuovendo il senso di appartenenza e l'apprezzamento per la nostra identità locale.

Terranova da Sibari è una località ricca di bellezze naturali, storiche e culturali, situata nelle vicinanze del sito dell'antica città di Sibari, un importante centro della Magna Grecia. Il Parco Archeologico di Sibari è un'area che ospita i resti archeologici dell'antica città, con templi, necropoli, case e altri reperti interessanti. Il territorio di Terranova da Sibari fa parte della regione storica della Sibaritide, una zona con una ricca storia che risale all'epoca greca e romana. La posizione di Terranova da Sibari sulla costa del Mar Ionio offre la possibilità di godere di belle spiagge e un mare cristallino. Nei dintorni di Terranova da Sibari si trova la Riserva Naturale Foce del fiume Crati. Queste sono solo alcune delle bellezze e attrazioni da trovare a Terranova da Sibari e nelle aree circostanti. Una meta interessante per chi desidera esplorare la Calabria e la sua ricca eredità storica.

La comunità di Terranova da Sibari ha acclamato le miss apprezzando la professionalità dell’intera macchina organizzativa e l’originalità dello spettacolo che ha accompagnato le selezioni provinciali.

Per questa nuova stagione, Miss Italia Calabria ha portato sul palcoscenico i tratti salienti del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Il pubblico ha così potuto conoscere curiosità e cenni storici che hanno contraddistinto Miss Italia dal lontano 1939 fino ai giorni nostri. Oltre alla visione di un avvincente cortometraggio, gli spettatori hanno assistito all’interpretazione delle allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese. I testi sono stati curati da Carola Cesario. Ad aggiungere grazia ed eleganza allo spettacolo, l’esibizione del corpo di ballo con le coreografie a cura di Lia Molinaro. Lo spettacolo è stato magistralmente diretto da Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

La serata è stata presentata da Andrea De Iacovo, un conduttore capace di coinvolgere il pubblico e mantenere alto il livello di interesse e intrattenimento per tutta la durata dell'evento.

Come in ogni tappa, non poteva mancare anche a Terranova da Sibari l'intrattenimento musicale. Un'ottima opportunità per dare risalto a talenti emergenti e artisti locali, contribuendo a promuovere la cultura e l'arte del territorio. Ad esibirsi sul palcoscenico della tredicesima tappa di Miss Italia Calabria è stato il cantautore Claus Laugelli.

A proclamare la vincitrice della tredicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Luigi Lirangi (sindaco di Terranova da Sibari), Saverio Di Pace (presidente Inter club Enrico Cucchi), Giuseppe Pirillo (Framesi), Alessandra Maiolino (Jonica Radio), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Francesco Pappaterra (psicologo), Eugenio Mazzotta (Inter club), Rosanna Mortati (conduttrice televisiva), Luigi Bruno (imprenditore gruppo MD), Vincenzo Surra (Qual’Italy), Damiano Ferraro.

Miss Miluna Bruno Group Terranova da Sibari ha confessato di aver provato: «Emozioni molto forti. Sono una ragazza molto introversa. Non mi aspettavo questa vittoria. Agli altri, suggerisco di credere sempre in sé stessi perché questa è la forza che ci manda avanti. Da questa esperienza mi aspetto un percorso di crescita personale. Dopo aver terminato gli studi, vorrei realizzarmi nell’ambito lavorativo».

Promuovere il territorio attraverso il concorso di Miss Italia Calabria è un'opportunità straordinaria per valorizzare le eccellenze locali e puntare i riflettori su luoghi di interesse culturale, turistico ed enogastronomico. L'immagine positiva che Miss Italia Calabria proietta sul territorio è un potente strumento per incoraggiare il turismo e incentivare la cooperazione tra enti locali e privati.

Il sindaco di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, ha sottolineato che: «È stata una serata veramente bella, organizzata in maniera magistrale. Le ragazze sono state stupende e rappresentano la nostra meravigliosa terra di Calabria. È un enorme piacere e orgoglio per noi poter ospitare questa kermesse a Terranova da Sibari. Un borgo pieno di storia. Stiamo lavorando tanto per valorizzarlo e farlo conoscere sempre più. Un evento come Miss Italia Calabria non può che darci una mano in questo. Siamo particolarmente soddisfatti della serata».

Saverio Di Pace, presidente Inter club Enrico Cucchi, ha affermato che «Già lo scorso anno, abbiamo collaborato con Miss Italia Calabria. La comunità aspettava con entusiasmo questo evento. Sono certo che anche il prossimo anno organizzeremo una tappa a Terranova da Sibari».

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha evidenziato che: «Miss Italia Calabria è un viaggio di crescita personale e di scoperta delle proprie potenzialità. Vogliamo incoraggiare le donne a credere in sé stesse e a perseguire i propri sogni. Siamo certi che le partecipanti avranno l'opportunità di creare legami duraturi, apprendere nuove abilità e crescere come individui durante questo percorso. Invito chi volesse unirsi a noi in questa avventura a presentare la propria candidatura sul sito ufficiale di Miss Italia».

Denise Ubbriaco