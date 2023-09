Mondiali di arrampicata Berna 2023: Italia in finale mondiale Paraclimbing grazie a Lucia Capovilla

Nella giornata odierna, 8 agosto, ha avuto inizio, nella PostFinance Arena, il mondiale paraclimbing, con 5 azzurri in gara in 4 categorie, differenziate in base alla tipologia di disabilità.

Hanno dato fondo a tutte le loro energie, affrontando l’emozione di una qualifica mondiale, e Lucia Capovilla è riuscita a conquistare il pass per la finale della categoria AU2.

Reduce da due medaglie in Coppa del Mondo, argento a Innsbruck e bronzo a Villars, confidavamo in una buona prova dell’azzurra. E Lucia ha realizzato un’ottima prestazione, specialmente nella seconda via, raggiungendo il secondo posto, a pari merito con l’americana Maureen Beck, dietro alla formidabile performance della francese Solenne Piret. Questo secondo piazzamento le regala così la possibilità di vivere da protagonista la finale mondiale che si svolgerà giovedì 10 agosto, a partire dalle ore 14.00.

Nella categoria B2 Simone Salvagnin resta fuori dalla finale beffardamente di un posto, mentre accedono il fortissimo giapponese Hamanque, gli spagnoli Pelegrin Gomez e Simon Franco e il britannico Slocok.

Nadia Bredice (anche lei categoria B2) realizza un’ottima prima salita, ma il risultato finale la colloca all’8° posto, purtroppo fuori dalle finali. Le qualifiche vengono dominate dall’inglese Abigail Robinson, con 2 top.

Nella categoria RP1 Gian Matteo Ramini con una buona prima via arriva al 9° posto, che non gli consente di accedere alla finale.

David Kammerer (categoria Al2) gareggia con grinta e si piazza al 12° posto in una qualifica dominata dal francese Delarue e dallo spagnolo Guardia Ferrer.

La DT della Nazionale italiana paraclimbing, Cristina Cascone, ha dichiarato: “è stata una gara molto impegnativa per tutti, sia per il numero di partecipanti che per la difficoltà delle vie. Nessuno si è risparmiato e le classifiche lo dimostrano. Un plauso speciale a Lucia che con una performance spettacolare ha portato l’Italia in finale.”

Appuntamento quindi giovedì 10 agosto per seguire la finale di Lucia Capovilla, pronti a sostenere e tifare la nostra campionessa azzurra.