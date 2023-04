Mons. Claudio Maniago. Nel Crocifisso la risposta ai nostri perché" (Domenica delle Palme)

Ormai siamo davvero arrivati, arrivati sulla vetta. Possiamo contemplare da questa domenica, davvero, questa grande Settimana, così come è chiamata la Settimana Santa che si apre davanti a noi […]; Santa perché piena di quei momenti in cui il Signore una volta di più ci prenderà per mano e ci condurrà all’interno del mistero dell’amore di Dio. […]

Farà da guida per tutto il cammino di questi di questi giorni la passione del Signore, […] avremo gli occhi ancora una volta – è questo il senso di questa Domenica delle Palme – concentrati su di lui, su Gesù, perché lui è la chiave di tutto. […]

Una volta di più Dio ci parlerà, Dio ci condurrà all’esperienza dell’amore rigenerante. E allora ci è chiesto in questa settimana una grande disponibilità non di fare chissà quali esercizi ascetici, ma, al contrario, farci condurre docilmente da lui, dal Signore perché in questo modo potremmo veramente anche quest’anno far Pasqua.

Buon Ascolto!