Morto ex consigliere Comune Vincenzo Nicoletti, il cordoglio di Abramo

Morto ex consigliere Comune, il cordoglio di Abramo . Vincenzo Nicoletti vittima di un incidente stradale in Sicilia

CATANZARO, 31 DIC - "La notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Vincenzo Nicoletti è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando nello sgomento tutti quanti hanno avuto modo di conoscerlo personalmente". Lo afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in una dichiarazione a seguito del decesso del professionista ed ex consigliere comunale del capoluogo in un incidente stradale avvenuto in Sicilia nel quale è rimasto ferito gravemente il figlio della vittima. "L'ing. Nicoletti - prosegue Abramo - era stimato per la sua professionalità e per le sue competenze, doti che hanno caratterizzato anche un percorso politico importante all'interno del Consiglio comunale di Catanzaro. Con grande disponibilità si è speso tanto a servizio della comunità, interpretando nel migliore dei modi il proprio ruolo istituzionale. In questo momento di profondo dolore, voglio rivolgere le più sincere condoglianze ai familiari"

Luigi Levato

L'ultimo messaggio ricevuto da un grande amico, lo conserverò perché sei stato sempre pronto a dare ottimi consigli sia tecnici ma anche nella vita. Non dovevi abbandonarci così rimarrai sempre nel mio cuore. Riposa in pace amico mio. Enzo l'amico di tutti noi ❤

Gruppo con Abramo - "Con profondo dolore e sgomento ho appreso la notizia della scomparsa dell'ing.Vincenzo Nicoletti e del figlio Giuseppe a causa di un incidente mortale in Sicilia.

Una tragica fatalità che ha spezzato la loro vita, lasciando un enorme vuoto nel cuore di un'intera comunità". Lo ha affermato il consigliere comunale Filippo Mancuso a nome di tutto il gruppo Catanzaro con Abramo.

"L'ing. Nicoletti - continua - era persona riconosciuta e stimata per le sue grandi qualità umane e professionali che ha saputo mettere a servizio della città nel ricoprire il ruolo di consigliere comunale.

A lui mi legava un rapporto di sincera amicizia e, in questo momento difficile, voglio esprimere le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia".