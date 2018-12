Morto il 41esimo presidente Usa George Herbert Walker Bush

George Bush senior morto a 94 anni: era stato il 41esimo presidente Usa

Lo ha reso noto il figlio George Walker Bush con una nota

George Herbert Walker Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti, è morto all'età di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George Walker Bush, che è stato presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, con una nota. Bush senior da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su di una sedia a rotelle. Sette mesi fa era

Fu presidente dal 1989 al 1993 - George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, fu presidente per un solo mandato dal 1989 al 1993. Alla Casa Bianca si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del Muro di Berlino arrivando a raccogliere oltre il 90% dei consensi in anni di cambiamenti epocali che al politologo Francis Fukuyama avevano fatto parlare di "fine della storia". Nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait.



Fu sconfitto alle urne da Bill Clinton - Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A batterlo alle urne fu Bill Clinton. Dopo la peggior sconfitta elettorale in 80 anni (ottenne solo il 37% dei voti), fu contento di lasciare Washington. Quel giorno chiuse per sempre con la politica attiva. "Nonno a tempo pieno", disse, per tornare alla ribalta solo due volte, in coppia con Clinton, cooptato a Kennebunkport come "pecora nera della famiglia Bush": nel 2004 per le vittime dello tsunami in Asia, l'anno dopo per gli sfollati di Katrina.



Negli ultimi anni era stato ricoverato più volte - Negli ultimi anni era stato ricoverato più volte, ma era sempre riuscito a riprendersi, non nascondendo in diverse occasioni anche la sua avversità verso le posizioni dell'attuale presidente Donald Trump, che alle primarie del 2016 sconfisse l'altro suo figlio, Jeb Bush.

Notizia segnalata da (tgcom24)

Le reazioni

Obama

Abbiamo perso un patriota e un umile servitore dell'America". Cosi' l'ex presidente Barack Obama sulla morte del predecessore George H.W. Bush. Obama era andato a trovare il capostipite della dinastia Bush solo mercoledi' scorso, in occasione della sua visita a Houston dove e' intervenuto ad un evento della Rice University.





Trump,

"Melania ed io ci uniamo alla nazione in lutto per piangere la perdita dell'ex presidente George H. Bush"; lo afferma, in una nota diffusa da Buenos Aires dove partecipa al G20, il presidente americano Donald Trump. "Attraverso la sua autenticita' essenziale, l'arguzia disarmante e l'incrollabile impegno nei confronti della fede, della famiglia e della nazione, il presidente Bush ha ispirato generazioni di suoi compatrioti americani al servizio pubblico".



Bush senior: l'ex presidente Usa in dieci date-chiave

La vita del 41 Presidente degli Stati Uniti, George H. W. Bush, in dieci importanti date.

- 12 giugno 1924: George Herbert Walker Bush nasce a Milton, nel Massachusetts.

- 1942: in guerra nella Marina degli Stati Uniti, di cui e' il pilota piu' giovane. Fu smobilitato nel 1944.

- 1945: sposa Barbara Pierce. Avranno sei figli: George Walker, che sara' anche lui presidente degli Stati Uniti, Robin (morto all'eta' di tre anni), John, soprannominato "Jeb" e futuro governatore della Florida, poi candidato infelice alle primarie repubblicane nel 2016 , Neil, Marvin e Dorothy.

- 1953: fonda la Zapata Petroleum Company in Texas, con cui fa fortuna.

- 1967-1971: eletto dal Texas alla Camera dei rappresentanti (Partito Repubblicano).

- 1971-1973: Ambasciatore degli Usa presso le Nazioni Unite.

- 1976-1977: direttore della CIA.

- 1981-1989: vice presidente degli Stati Uniti, sotto Ronald Reagan. Era stato il suo avversario nelle primarie repubblicane nel 1980.

- 1989-1993: 41 Presidente degli Stati Uniti. Nel novembre 1989, la caduta del Muro di Berlino. Il 25 dicembre 1991 veniva ammainata la bandiera rossa dal Cremlino: fine dell'Urss e della Guerra Fredda.

- 1992: candidato al secondo mandato, viene battuto da Bill Clinton.