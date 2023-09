Muore 21enne dopo intervento al seno: autopsia in corso, salma sequestrata

NAPOLI, 21 SETT. - Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte di una ventunenne deceduta dopo un intervento chirurgico a cui si era sottoposta per aumentare il seno.

La polizia di stato di Acerra, su disposizione degli inquirenti, ha sequestrato la salma in vista dell'esame autoptico.

La giovane, A.

N., originaria di San Pietro a Patierno, quartiere alla periferia di Napoli, ha accusato un malore dopo la mastoplastica additiva eseguita a Napoli ed è deceduta in una casa di cura di Acerra, una settimana dopo l'intervento. (Ansa)