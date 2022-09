Nasce VisitLAb Sellia Marina "Turismo in Chiave Digitale"

SELLIA MARINA 26 APR - Laboratorio di Promozione Turistica in Chiave Digitale promosso dalla ProLoco di Sellia Marina.

Il contesto socio-economico che ci vede coinvolti ci spinge verso l’irrefrenabile voglia di riprenderci la nostra vita, il nostro lavoro e i nostri hobby afferma il presidente della Pro Loco di Sellia Marina Pietro Ragusa <dobbiamo pensare con lungimiranza e fare leva sulle risorse già in nostro possesso, mettendo da parte la negatività. Giovani e territorio sono un patrimonio inestimabile, sui cui bisogna puntare per dare nuovo slancio all’economia, grazie alle idee e al coinvolgimento attivo di chi vive i territori quotidianamente>>.

Nasce così il progetto VisitLAB Sellia Marina che mira a riunire le migliori risorse del territorio per promuovere la cooperazione tra giovani e stakeholder locali (parti interessate) nell’ottica dello sviluppo turistico. Promosso dall’Associazione ProLoco di Sellia Marina, il progetto coinvolgerà tutti gli attori territoriali attraverso un percorso di animazione sociale. Il fine è quello di costruire e rafforzare la rete tra operatori della ricettività, ristoratori, allevatori, produttori, operatori agrituristici, guide turistiche, accompagnatori, istruttori sportivi ed altri.

Diversi sono gli obiettivi che il progetto VisitLAB Sellia Marina intende perseguire, tra cui la creazione di un Portale Turistico, che metta in risalto le caratteristiche più importanti del territorio tanto da rendere fruibili al potenziale visitatore, in maniera semplice e più diretta possibile con informazioni storico culturali, ambientali e ricettive. Fondamentale il ruolo dei Social Manager e la partecipazione attiva degli utenti che, producendo contenuti, diventano ambasciatori della cultura del nostro territorio.

Il digitale in questo periodo storico è indispensabile, rappresenta “un’ancora” per la memoria.

Sellia Marina deve necessariamente rimanere in vetta alla classifica delle mete di quei turisti/visitatori che l’avevano scelta quest’anno e che per ovvie ragioni non potranno visitarla. Ma soprattutto è necessario promuovere il nostro territorio affinché la sua bellezza non rimanga sconosciuta a chi non ha ancora avuto modo di poterci soggiornare.

Pietro Ragusa

ProLoco Sellia Ma