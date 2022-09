'Ndrangheta: controllo quartiere Reggio Calabria chieste 10 condanne

'Ndrangheta:controllo quartiere Reggio C,chieste 10 condanne. A processo "Cemetery boss" su frizioni cosche Rosmini e Zindato

REGGIO CALABRIA, 25 MAG - Dieci condanne sono state chieste stamattina dal sostituto procuratore della Dda Sara Amerio al termine della requisitoria del processo "Cemetery boss" nato da un'inchiesta che ha fatto luce sulle frizioni tra la cosca Rosmini e gli Zindato per il controllo del territorio di Modena, un quartiere della zona sud della città dello Stretto.



Al termine delle udienze preliminari, il pm Amerio ha ribadito la colpevolezza degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. La condanna più pesante, 16 anni e 8 mesi di carcere, la Procura l'ha richiesta per il boss Franco Giordano, ritenuto il "capo società" della cosca Rosmini. Di lui ha parlato anche il pentito Pino Liuzzo definendolo "un generale dei Rosmini", il "gestore di Modena" per conto della famiglia di 'ndrangheta.



È stata chiesta la condanna anche per Natale Crisalli (15 anni e 6 mesi), Salvatore Claudio Crisalli (10 anni), Giuseppe Angelone (13 anni e 4 mesi), Giuseppe Casili (8 anni), Demetrio Missineo (10 anni e 8 mesi), Cristina Pangallo (3 anni e 6 mesi), Rocco Richichi (12 anni), Giovanni Rogolino (8 anni) e Massimo Costante (14 anni e 6 mesi). Con l'inchiesta "Cemetery boss", condotta dalla squadra mobile, i pm Musolino e Amerio sono riusciti a ricostruire gli assetti e le dinamiche criminali della cosca Rosmini, federata alla famiglia mafiosa dei Serraino.



Nel maggio 2020, nove persone sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nell'inchiesta è coinvolto anche Carmelo Manglaviti, l'ex responsabile del servizio cimiteri per il Comune di Reggio Calabria che ha scelto il rito ordinario. Manglaviti è accusato di concorso esterno con la 'ndrangheta per aver favorito, secondo i pm, la cosca Rosmini nei processi di imposizione del monopolio sui lavori edili all'interno del cimitero di Modena