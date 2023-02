Nfl: I Kansas City Chiefs vincono il 57° Super Bowl con una vittoria per 38-35 sui Philadelphia

WASHINGTON - I Kansas City Chiefs hanno vinto il 57° Super Bowl contro i Philadelphia Eagles in una partita emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo. La squadra di Patrick Mahomes ha ottenuto la vittoria con un calcio piazzato a soli 11 secondi dalla fine del gioco. Questa è stata la seconda vittoria di Mahomes al Super Bowl, che ha fatto di lui il primo quarterback afroamericano a vincere due volte la finalissima del football americano.

Durante la partita, Jalen Hurts, quarterback dei Philadelphia Eagles, ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di iarde corse da un giocatore nella sua posizione durante un Super Bowl. Ha superato il primato di 23 anni detenuto da Steve McNair, totalizzando 65 iarde.

Il Super Bowl ha visto anche la partecipazione della celebre cantante Rihanna, che ha tenuto una performance esplosiva durante l'intervallo. In un'elegante tuta rossa firmata Loewe con piumino di Alaïa e guanti Pieter Mulier, la cantante ha annunciato la sua seconda gravidanza ai media dopo la sua esibizione. La sua "prima pancia" era stata in bella mostra sulla copertina di Vogue, e questa volta la cantante ha spiegato che il fatto di essere diventata madre di un bimbo di nove mesi l'ha motivata a tornare sul palco. In un'intervista, Rihanna ha dichiarato che diventare madre le ha dato una forza nuova e che voleva che suo figlio vedesse la sua performance sul palco del Super Bowl, uno dei più grandi spettacoli del mondo.

Secondo le statistiche, il 57° Super Bowl ha attirato una grande quantità di spettatori in tutto il mondo. Si stima che circa 96,4 milioni di persone abbiano seguito la partita in televisione solo negli Stati Uniti, con un'audience globale stimata di oltre 100 milioni di persone. Il costo medio di uno spot pubblicitario durante il Super Bowl 2023 è stato di circa 6,5 milioni di dollari, il che riflette l'enorme interesse che il gioco genera tra il pubblico e le aziende che cercano di raggiungere il grande pubblico televisivo.