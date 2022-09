Nikos Alteri apre con altri allo "Spaghetti Fantasy"

Roma, 29 ottobre 2021 - Un giovanissimo talento per il fumetto e l'illustrazione. Si chiama Nikos Alteri e – contagiato in Ciociaria - terra di apprezzati "fumettari" - dalla nona arte (in primis quella del grandissimo Mike Mignola) sta finalmente trovando i meritati spazi nel settore dei comics e, più precisamente, nell’area “oscura” del fumetto.

In pratica quel settore horror/fantasy dove pochissimi sono gli italiani che vi si sono addentrati. Farlo diventa quindi anche una scommessa, ma poi riuscire a vincerla non è che capita a tutti.

Alteri oggi ha gettato le sue basi con “Zotique”, la rivista di narrativa e cultura fantastica, edita dai tipi della Dagon Press da tempo dediti alla valorizzazione del patrimonio lovecraftiano e – dobbiamo riconoscerlo – infiltrato degnamente nello staff di “Bancalonia”, il sorprendente gioco di ruolo furbescamente collocato nell’area, fino a ieri, inesistente del genere “Spaghetti fantasy”.

In pratica un gioco di ruolo – possiamo scherzosamente dirlo - di “zappa e spada” con cui la “Acheron Books” ha comunque conquistato un primato assoluto: ben 5 nomination al Gencom di Indianapolis, sbaragliando con oro, quattro argenti e la nomination quale migliore digital anche prodotti di altri editori.

“Bancalonia” è davvero singolare in quanto è fondato sulle credenze popolari del folklore italiano, presenta una cartografia dell’Italia vista al contrario e propone un artbook di livello a corredo di tutto.

Davvero un’unicità nel panorama fantasy europeo che, anche grazie al giovane talento Nikos Alteri – di cui mostriamo un suo lavoro su Nosferatu – ha saputo uscire fuori dai nostri confini e conquistare l’immaginario di un pubblico più vasto.

Maurizio LOZZI