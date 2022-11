Nota Cons. Ernesto Alecci a margine del congresso del circolo PD di Soverato

SOVETAO, 26 NOV. - Si è svolto ieri a Soverato, in provincia di Catanzaro, il Congresso degli iscritti del Partito Democratico per l’elezione del segretario cittadino. I lavori dell’assemblea, molto partecipata, sono stati coordinati dal garante per il congresso Marziale Battaglia, indicato dal Segretario Provinciale Domenico Giampà. Dopo un ampio dibattito, gli iscritti hanno eletto all’unanimità Irma Petrella segretaria cittadina. Irma Petrella si è detta molto onorata dell’elezione dichiarando di essere pronta a mettersi a disposizione sin da subito con il massimo impegno per ripagare la fiducia dimostrata dall’intera assemblea.

A margine dell’assemblea il consigliere regionale Ernesto Alecci, presente ai lavori, si è dichiarato molto soddisfatto e ha voluto ringraziare gli iscritti per la scelta unanime ricaduta su Irma Petrella quale Segretario: “Irma è una amica, una compagna di tante battaglie” ha dichiarato Alecci “sarà sicuramente una guida sicura per i tanti giovani e militanti del Partito a Soverato. Ho tanta fiducia proprio nei confronti dei più giovani, e mi aspetto molto da loro, devono essere capaci di ritagliarsi sempre più spazio e devono contribuire con le loro idee a delineare il nuovo percorso del partito democratico. Come sappiamo il PD è ad una svolta decisiva, si è aperta la fase costituente per l’elezione del segretario nazionale, quindi nelle prossime settimane tutti i circoli saranno chiamati a indicare, tramite il loro voto, i due candidati che andranno alle elezioni primarie che si svolgeranno il 19 febbraio 2022”.

Rivolgendosi poi al direttivo che affiancherà il Segretario Petrella, Alecci li ha ringraziati per la loro disponibilità e ha augurato loro buon lavoro, invitandoli, allo stesso tempo, ad attivarsi subito nell’organizzazione delle prossime elezioni primarie. Il direttivo di Soverato sarà composto da Christian Castanò, Rosalia Fazzari, Rosalia Pezzaniti, Cosimo Schiavone, Francesco Screnci e Vittorio Sica. L’assemblea ha, infine, indicato quale presidente Francesco Pezzaniti.