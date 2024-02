Occhiuto inaugura l'era del turismo aereo in Calabria con 12 nuovi voli Ryanair

Ryanair punta sulla Calabria con 12 nuove rotte aeree: un impulso per il turismo e l'economia regionale

Con un investimento mirato e strategico, Ryanair inaugura 12 nuove connessioni aeree dalla Calabria, segnando una svolta significativa per la mobilità e il turismo della regione. La notizia, annunciata durante una conferenza stampa tenutasi sulla terrazza del Museo Nazionale di Reggio Calabria, vede un'espansione di otto collegamenti da Reggio Calabria e quattro da Lamezia Terme e Crotone, delineando un piano di sviluppo triennale per la compagnia irlandese.

Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha evidenziato l'importanza dell'operazione come "un punto di partenza", sottolineando l'impegno della compagnia nello sviluppo di tutte e tre le sedi aeroportuali calabresi. Le nuove rotte includeranno destinazioni internazionali come Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana, e nazionali come Bologna, Torino e Venezia. Un impegno che Wilson ha confermato con entusiasmo, ispirato dalla bellezza del territorio calabrese, in particolare di Scilla.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha accolto l'iniziativa come "l'inizio" di un percorso di crescita, riconoscendo l'importanza di diversificare l'offerta turistica e di incrementare l'attrattività degli aeroporti calabresi, anche per l'utenza della Sicilia orientale. Le città di Messina e Reggio Calabria, rappresentate da Enzo Caruso e Giuseppe Falcomatà, rispettivamente, hanno espresso ottimismo per le prospettive economiche e turistiche che questi nuovi collegamenti possono offrire.

Con un obiettivo di 4 milioni di passeggeri nel 2024 e di raddoppiare il traffico aereo entro alcuni anni, Occhiuto ha posto l'accento sulla necessità di presentare la Calabria come una terra di opportunità a partner nazionali e internazionali. Il presidente della Sacal, Marco Franchini, ha condiviso quest'ottica, sottolineando l'efficacia delle norme regionali che hanno facilitato il dialogo diretto con le compagnie aeree.

Con una promozione di voli a partire da 24,99 euro, Ryanair non solo offre nuove destinazioni ma promette un notevole incremento occupazionale e uno sviluppo infrastrutturale per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Questo piano di sviluppo aereo potrebbe rivelarsi un catalizzatore per l'economia della Calabria, attrarre investimenti e incrementare il flusso turistico, contribuendo a ridefinire il posizionamento della regione nel panorama turistico ed economico nazionale e internazionale.