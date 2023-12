Operazione "Bypass" smantella un'organizzazione legata al narcotraffico nel Barese

Sgomberata un'organizzazione criminale radicata nel barese: dettagli sull'operazione "Bypass"

Dopo un'approfondita indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (DDA), i carabinieri del Comando Compagnia di Modugno hanno iniziato a eseguire una serie di arresti nell'ambito dell'operazione "Bypass". Questa organizzazione criminale aveva radici profonde nel territorio barese e si dedicava attivamente al traffico di droga.

Le attività di spaccio si svolgevano in diverse piazze, tra cui Bitonto, Palo del Colle, Bitetto e Noicattaro. L'ordinanza applicativa di numerose misure cautelari in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari in seguito alle indagini della DDA. È importante notare che anche lo Squadrone Eliportato "Cacciatori Puglia" e il 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri sono coinvolti nell'operazione "Bypass".

Questa azione mirata rappresenta un passo significativo nella lotta contro il narcotraffico nel barese, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine organizzato nella regione.

In aggiornamento