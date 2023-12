Incidente stradale sulla SS106 a Simeri Crichi: Vvf estraendo conducente incastrata dalle lamiere

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 al km193 direzione Catanzaro, nel comune di Simeri Crichi, per incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori dalla carreggiata. A bordo la sola conducente incastrata all'interno dell'abitacolo.

La malcapitata veniva immobilizzata con presidi sanitari ed estratta dalla vettura per essere affidata al personale del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto carabinieri della stazione di Simeri Crichi per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità ma il transito sulla SS106 attivo in ambedue i sensi di marcia.