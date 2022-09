'Immigrazione clandestina', Crotone in manette avvocati, pubblici ufficiali e due poliziotti

'Immigrazione clandestina', sgominate due organizzazioni. Crotone, in manette avvocati, pubblici ufficiali e due poliziotti

CROTONE, 17 FEB - Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione di polizia, coordinata dalla Procura di Crotone, nei confronti di numerosi soggetti accusati a vario titolo di far parte di due associazioni internazionali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di richiedenti asilo politico. Tra i vari arrestati ci sono anche avvocati, pubblici ufficiali e anche due appartenenti alla Polizia di Stato della Questura di Crotone.



In corso perquisizioni in tutta Italia.

L'operazione condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Crotone, con il supporto delle Squadre Mobili di Bolzano, Catanzaro, Forlì, Lecce, Roma, Terni, Vibo Valentia, dei Reparti Prevenzione Crimine di Siderno e Vibo Valentia, del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni e del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, è stata denominata "Ikaros". I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 nella sede della Questura di Crotone alla presenza del Procuratore della Repubblica, Giuseppe Capoccia, del sostituto Alessandro Rho, e del Questore di Crotone, Massimo Gambino. (Ansa)





In aggiornamento