Organizzazione magistrale di Giusy Iemma: grande successo della "Notte del Mare" al Parco Gaslini

Giusy Iemma Bandiera Blu, straordinario successo della manifestazione "La Notte del Mare" al Parco Gaslini

Straordinario successo di pubblico e di spettacolo ieri sera alla manifestazione "La Notte del Mare", che si è svolta nel Parco Gaslini del quartiere marinaro della città. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale, ha raccontato e celebrato i valori fondamentali di Catanzaro Città Bandiera Blu, risultato raggiunto quest'anno dalla città e che l'ha proiettata al centro dell'estate calabrese. Durante l'evento, si sono alternati momenti artistici, musicali e toccanti testimonianze di cittadinanza attiva. "La Notte del Mare" non è solo stata una celebrazione del conferimento della Bandiera Blu, ma un'esemplare dimostrazione di unità nella diversità e di impegno verso un futuro più sostenibile e consapevole.

Il cuore della serata è stato il palco: oltre ai saluti della vicesindaco Giusy Iemma, organizzatrice dell'evento, dell'assessore al Turismo, Antonio Borelli, dell'assessore Donatella Monteverdi, hanno calcato le scene due ospiti speciali, i cantautori Franco Fasano e Pierdavide Carone. Le loro esibizioni hanno incantato il pubblico presente, aggiungendo un tocco di magia alla serata.

L'evento non si è limitato a intrattenimento e spettacolo, ma ha portato con sé anche profondi significati sociali e un forte impegno verso la comunità. La partecipazione straordinaria del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dell'Ente Nazionale Sordi ha reso l'atmosfera ancora più inclusiva e ispiratrice, dimostrando il potere unificante dell'arte e della cultura.

Durante la serata sono stati altresì consegnati premi di riconoscimento a enti e organizzazioni che si sono distinti nell'impegno per la tutela e la sostenibilità ambientale, oltre che nella valorizzazione del nostro prezioso mare. Tra i premiati vi sono la Capitaneria di Porto, Kalabrian H20, Kalabrian Kayak Scolacium, Aps Dune di Giovino e il lido Valentino. Il loro impegno costante e determinato è stato un faro guida per tutta la comunità, dimostrando che attraverso la collaborazione e l'azione congiunta possiamo preservare e valorizzare il nostro ambiente marino.

Inoltre, tra i premiati di questa eccezionale serata, si sono annoverate due istituzioni scolastiche che hanno dimostrato un impegno straordinario nei confronti dell'ambiente marino e della comunità. L'IIS Petrucci Ferraris Maresca, con un indirizzo Nautico di Catanzaro, è stato riconosciuto per il suo notevole impegno nella sensibilizzazione e nell'educazione legate alla salvaguardia del mare. Recentemente, la scuola ha ottenuto un importante successo nell'ottenere in custodia un'imbarcazione sequestrata in operazioni contro il malaffare, trasformandola in un simbolo tangibile di cambiamento e di lotta contro l'illegalità legata al mare.

L'Istituto Grimaldi Pacioli, invece, è stato premiato per il suo straordinario contributo alla comunità attraverso la realizzazione del Museo del Mare, un progetto che ha portato alla creazione di uno spazio culturale dedicato alla storia e all'importanza del mare nella vita dei cittadini di Catanzaro. Questo museo, collocato all'ombra della Tonnina, non solo rappresenta un tributo al passato marittimo della città, ma svolge anche un ruolo educativo e di sensibilizzazione per le generazioni future.

Questo evento è stato possibile grazie alla collaborazione degli artisti e dei partecipanti, degli enti premiati e degli sponsor che hanno contribuito alla sua realizzazione.