Otto Sguardi d’Autore. Mostra a cura di enciclopedia d'arte italiana

Inaugurazione 27 gennaio 2024 ore 17.00 con Intervento critico di Alberto Moioli, Dir. Ed. Enciclopedia d’Arte Italiana.

Il nuovo anno si apre, per gli artisti dell’Enciclopedia d’Arte Italiana con una nuova mostra, la 5° edizione di “Otto Sguardi d’Autore”. La nuova edizione prevede la partecipazione di otto artisti selezionati che si esprimono attraverso il linguaggio della scultura e della pittura e provenienti da tutta Italia; Cesena Mantova, Milano, La Spezia e oltre. I nomi: Mirna Bisulli, Drago Cerchiari, Claudio Detto, Elisa Macaluso, William Girometti, Giò Marchesi, Roberto Fiasella ed eccezionalmentesaranno presenti anche le opere del celebre Maestro Remo Brindisi.

Un evento espositivo d’arte ideato e curato dall’Enciclopedia d’Arte Italiana presso il Museo d’Arte e Scienza di Milano e presentato dal Dir. Ed. Alberto Moioli.

Per questa straordinaria 5° edizione, l’organizzazione, in linea con la filosofia del volume stampato, accanto agli artisti contemporanei, ha voluto presentare un autorevole Maestro della pittura come Remo Brindisi, il cui percorso creativo appartiene alle più belle pagine della storia dell’arte italiana del ‘900.

A pochi metri dal Castello Sforzesco sorge lo storico e affascinante Palazzo Bonacossa, luogo in cui ha sede il Museo d’Arte e Scienza di Milano, gestito dalla famiglia Matthaes. Qui è esposta, a

partire dal 27 Febbraio 2024, una mostra d’arte il cui valore istituzionale evidenzia l’autorevolezza del relativo percorso espositivo degli artisti selezionati.



Gli artisti saranno i protagonisti assoluti, autentico “patrimonio culturale contemporaneo” di enorme valore umano, professionale e creativo. La mostra appartiene al progetto dell’Enciclopedia d’Arte Italiana che comprende un Portale

Internet consultato da tutto il mondo e primo su tutti i motori di ricerca alla voce “enciclopedia d’Arte” e un volume stampato, presentato ogni anno nel mese di marzo e giunto alla 12° edizione. Il volume, sul quale sono presenti tutti gli artisti della mostra “Otto Sguardi d’Autore 2023”, è distribuito nelle più autorevoli istituzioni al mondo, come la Biblioteca del Congresso degli Stati

Uniti di Washington.

L’evento del 27 Gennaio 2024 sarà ripreso dalle telecamere di un operatore professionale che

registrerà il vernissage per pubblicarlo di conseguenza su tutti i canali social dell’Enciclopedia

d’Arte Italiana e sul relativo Canale YouTube.

Si ringrazia Peter Matthaes, direttore del Museo d’Arte e Scienza per la disponibilità e la

volontà di essere ancora una volta accanto agli artisti dell’Enciclopedia d’Arte Italiana.

La mostra si terrà dal 27 Gennaio al 5 Febbraio 2024 Museo d’Arte e Scienza di Milano,

Via Q. Sella 4, Milano

Inaugurazione

Sabato 27 Gennaio 2024, ore 17.00

Segue brindisi

Orario di apertura al pubblico

Lunedì mercoledì venerdì

dalle 10:00 alle 18:00

Martedì e Giovedì

dalle 14:00 alle 18:00

Artisti

Mirna Bisulli

Drago Cerchiari

Claudio Detto

Roberto Fiasella

William Girometti

Elisa Macaluso

Giò Marchesi

con la straordinaria presenza delle opere

del Maestro REMO BRINDISI

Otto Sguardi d’Autore - 5° edizione

Mostra a cura dell’Enciclopedia d’Arte Italiana

Dal 27 Gennaio al 5 Febbraio 2024

Museo d’Arte e Scienza di Milano

via Quintino Sella 4

Dott.ssa Melinda Miceli art selector Enciclopedia d’arte italiana, editorialista