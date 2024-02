Caso Scioccante: arresto padre per abusi sul piccolo figlio autistico di 11 anni.

Intercettazioni ambientali svelano anni di violenze familiari con cinghiate come metodo preferito

SASSARI - Un uomo è stato arrestato dopo anni di abusi fisici e minacce verso suo figlio autistico di 11 anni. La terribile storia è emersa grazie alle intercettazioni ambientali che hanno documentato le ripetute violenze a cui il bambino autistico è stato sottoposto.

L'uomo ha inflitto al figlio schiaffi e cinghiate sul corpo, accompagnandoli con minacce di morte e insulti ripetuti. Questi abusi erano quotidiani e avvenivano all'interno della loro casa nell'hinterland di Sassari.

Ancora più allarmante è il fatto che i familiari più stretti erano a conoscenza di questi abusi, ma non avevano mai denunciato la situazione. La complicità dei parenti ha mantenuto il silenzio su questa terribile vicenda.

L'uomo è stato arrestato in flagranza differita, una procedura introdotta di recente dal Codice Rosso per proteggere le vittime di violenza domestica. Le intercettazioni ambientali, come telecamere e microfoni, hanno documentato in modo drammatico le violenze inflitte al bambino autistico.

Le autorità hanno subito avviato un'indagine coordinata dalla Procura dopo che persone estranee alla famiglia hanno denunciato questi abusi. È emerso che le violenze avvenivano esclusivamente in casa, rendendo indispensabili le intercettazioni ambientali per raccogliere prove.

L'uomo arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Bancali, in attesa dell'udienza di convalida. Nel frattempo, il bambino è stato collocato in una struttura protetta specializzata su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Sassari. Speriamo che il bambino possa ora ricevere l'aiuto e la protezione di cui ha bisogno. (Ansa) (immagine archivio)