Parte bene la prevendita per il grande show di Enrico Brignano al Palacalafiore di Reggio Calabria

Dopo il tutto esaurito delle due repliche a Rende dello scorso gennaio e le due serate al Teatro Politeama di Catanzaro dei prossimi venerdì 1 e sabato 2 dicembre vicine al tutto esaurito, parte bene anche la prevendita per il grande show che Enrico Brignano terrà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 21:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria. In poche ore già venduti oltre cinquecento biglietti.

“La Calabria ama Enrico Brignano, questo il dato che emerge dall’interesse del pubblico di tutta la regione, da Cosenza a Catanzaro fino a Reggio… L’avvio della prevendita per il Palacalafiore lo conferma, ricordando i successi nel palasport reggino di altri grandi spettacoli comici, come quelli di Checco Zalone e del trio Aldo, Giovanni e Giacomo”, afferma il promoter Ruggero Pegna.

Enrico Brignano porterà anche a Reggio il suo irresistibile “Ma… diamoci del tu!”, lo spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti. La vendita dei biglietti, tutti numerati, è in corso online su ticketone.it e nei punti autorizzati (Reggio: B’Art). Imponente l’allestimento che trasformerà il Palacalafiore in un grande teatro.

Intanto, proseguono le prevendite anche per i prossimi eventi programmati dalla direzione artistica di Ruggero Pegna. Per la chiusura del suo storico Festival Fatti di Musica, il 27 novembre al Teatro Garden di Rende arriverà da New York il celebre cantautore e pianista Peter Cincotti, che ha appena pubblicato il nuovo album “Killer on the keys” dedicato ad alcuni dei più grandi fenomeni del pianoforte. “Un evento internazionale di alto spessore musicale per chiudere un’altra edizione strepitosa del mio festival – afferma Pegna – Un concerto tra i più belli del panorama mondiale che consiglio davvero a tutti coloro che amano la musica, tra il pop e il jazz.”. Peter Cincotti sarà accompagnato dalla sua band: Tony Glausi, tromba, Joe Nero, batteria, Mark Lewandowski, basso. Tre la date previste in Italia: Milano, Palermo e, appunto, Rende in Calabria.

Per il format “Insieme per… l’Ambiente” il 28 novembre al Teatro Rendano di Cosenza andrà in scena la straordinaria ed emozionante Opera teatrale e musicale “Il Vajont di tutti – Riflessi di Speranza” di Andrea Ortis, dedicato al tema del rispetto dell’Ambiente, con il Patrocinio di Legambiente Calabria. Sono previsti uno spettacolo mattutino per le scuole e uno serale alle 21:00. Sono già in prevendita anche altri appuntamenti della stagione 2024: il 4 e 5 marzo al Teatro Rendano di Cosenza andrà in scena “Meglio Stasera” con Stefano De Martino, mentre per il format “Opere d’Arte”, spettacoli legati a grandi opere letterarie o a personaggi dell’Arte, dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro tornerà la maestosa Opera Musical originale “La Divina Commedia”. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it e nelle varie pagine fb ufficiali dell’organizzazione e degli stessi spettacoli.