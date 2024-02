Parte da Catanzaro l’edizione 2024 delle Giornate della Vista, la principale iniziativa della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

L’obiettivo è lavorare insieme ad istituzioni, associazioni e professionisti per creare un circolo virtuoso in tutta Italia a favore della vista delle persone più svantaggiate

CATANZARO, 16 GEN – Tornano anche nel 2024 le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, l’iniziativa che offre accesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti e occhiali da vista dove necessario.

Dal 15 al 26 gennaio presso il Palazzo delle Esposizioni “Ex STAC”, in piazza Matteotti, oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal Dott. Vincenzo Scorcia, Professore Ordinario di Oftalmologia, direttore Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Università "Magna Graecia" di Catanzaro. Lo spazio ospiterà, infatti, una clinica oculistica e un laboratorio ottico, attrezzati grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor Italia, per effettuare visite oculistiche complete al termine delle quali ottici esperti, individuati tra i professionisti volontari della zona, troveranno la migliore soluzione visiva in base alla propria prescrizione. A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali ci saranno i volontari di EssilorLuxottica, che partecipano all’attività donando un giorno di ferie.

“Ci auguriamo che le Giornate della Vista possano continuare a crescere per aiutare tante persone in difficoltà. Crediamo che la vista sia un diritto e vogliamo sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza di prendersene cura, offrendo una risposta immediata, gratuita e concreta a chi ha più bisogno. Anche nel nostro Paese si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale per tutti, dai connazionali in difficoltà ai migranti. Abbiamo voluto cominciare il 2024 proprio da Catanzaro perché fa parte di un territorio, quello calabrese, particolarmente fragile anche a causa dei numerosi sbarchi registrati sulle sue coste. Per questo, siamo orgogliosi di inaugurare in questa sede la collaborazione con UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con la quale lavoreremo insieme in più occasioni quest’anno ,oltre che consolidare il lavoro con i medici oculisti e le associazioni del territorio che sono di fondamentale importanza per raggiungere chi ha più bisogno” spiega il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina.

La clinica oculistica è stata inaugurata alla presenza del Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Emma Staine.

Il Comune di Catanzaro ha patrocinato l’iniziativa che è stata realizzata anche con il supporto di importanti associazioni quali Comunità di Sant’Egidio, UNHCR, Fondazione Città Solidale, Emmaus Catanzaro, Cooperativa Sociale Atlante, Comunità Progetto Sud, Centro Insieme Caritas, Associazione Eden.

“Non abbiamo esitato, anzi siamo stati ben lieti di dare il patrocinio del Comune e concedere gratuitamente i locali della palazzina Ex-Stac per lo svolgimento dell’iniziativa – afferma il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Il valore sociale ed etico delle Giornate della Vista, promosse meritoriamente da Fondazione OneSight EssilorLuxottica, è fuori discussione e noi pensiamo che tra i doveri ineludibili delle Istituzioni vi sia anche quello di favorire con gli strumenti a nostra disposizione la buona riuscita di questo tipo di eventi”

"I progetti volti ad aumentare la consapevolezza sui disturbi visivi, specialmente di coloro che sono più fragili e vulnerabili, sono particolarmente significativi per me. È cruciale - ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine - lavorare insieme per rispondere ai bisogni esistenziali, considerando le diverse dimensioni corporea, psichica e sociale. Dare la possibilità alle categorie più fragili di sottoporsi a visite mediche e di poter contare su un sostegno concreto per vedere meglio rappresenta un segno di grande solidarietà e responsabilità".

“Il numero dei rifugiati nel mondo continua ad aumentare sempre più. L’UNHCR stima siano 114 milioni le persone nel mondo costrette a fuggire a causa di violenze, conflitti ed effetti dei cambiamenti climatici. A fronte di questo incremento, esiste tuttavia un forte gap tra i bisogni, generati in particolare dalle ultime crisi in Ucraina e Medio Oriente, e i fondi a disposizione. Per affrontare questa sfida non esistono facili soluzioni, ma serve uno sforzo comune che coinvolga diversi attori in campo. Siamo per questo onorati di poter collaborare con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia allo scopo di offrire un servizio fondamentale ai rifugiati che ne hanno bisogno. Questa partnership si inserisce in una collaborazione globale più ampia che ha l’obiettivo di raggiungere nei prossimi quattro anni con servizi per la vista migliaia di rifugiati in diversi paesi del mondo.”, ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati.

"La vista è un bene da tutelare per tutti. Le "Giornate della Vista” nascono con l'obiettivo di sottoporre a visite oculistiche i più bisognosi e fornire, dove necessario, occhiali gratuiti per la correzione dei difetti visivi; la prevenzione è uno strumento utile solo se coinvolge tutti”. Queste le parole del Dottore Vincenzo Scorcia, Professore Ordinario di Oftalmologia, direttore Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

Nel 2024, le Giornate della Vista faranno tappa a Firenze (19 Febbraio – 1 Marzo), Trieste (18 – 28 Marzo), Torino (8 – 19 Aprile), Pescara (15 – 24 Maggio), Cagliari (4 – 14 Giugno), Palermo (9 – 25 Settembre), Milano (1 – 31 Ottobre), Belluno (11 – 22 Novembre), Roma ( 9 -20 Dicembre).

Con dieci città in dieci mesi, le “Giornate della Vista” della Fondazione garantiranno a circa 7.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.

Nel 2023, le Giornate della Vista hanno garantito a 6.838 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità, 4.613 hanno ricevuto un occhiale da vista e sono stati donati 1.306 occhiali da sole a tutti i bambini partecipanti. Agli oltre 1.000 pazienti con patologie oculari è stata offerta una assistenza di secondo livello nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Complessivamente, nel 2023 le persone svantaggiate che hanno avuto un miglioramento della propria condizione visiva attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, sono state circa 17,500.

OneSight EssilorLuxottica Foundation

La OneSight EssilorLuxottica Foundation opera in tutto il mondo, riunendo le principali azioni di advocacy e filantropiche del Gruppo aggregando sotto lo stesso tetto la lunga tradizione di iniziative sostenibili di Essilor e Luxottica. E’ la più grande fondazione al mondo dedicata alla cura della vista, per dimensioni e capacità di fare la differenza, e si pone l’obiettivo di sostenere la creazione di cure visive sostenibili grazie alla filantropia, lavorando al fianco di partner di riferimento per tradurre in azioni la risoluzione delle Nazioni Unite “Vision for all’ così da contribuire ad eliminare entro una generazione, entro il 2050, i difetti visivi che affliggono circa 2,7 miliardi di persone povere nel mondo Dal 2013, con il sostegno di Governi, ONG e una vasta rete di partner, la Fondazione ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a oltre 762 milioni di persone e ha fornito occhiali a oltre 71.8 milioni di individui nelle aree e nelle comunità svantaggiate del pianeta. Molte di loro hanno scoperto i benefici di una correzione visiva per la prima volta nella vita. Nel triennio 2023-2025 si prevede di arrivare a oltre 100 milioni di occhiali da vista donati e dare accesso a cure oculistiche a 1 Miliardo di persone nel mondo.

Le associazioni coinvolte Catanzaro

UNHCR: L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, è un'organizzazione internazionale dedicata a salvare vite umane, proteggere i diritti e costruire un futuro migliore per le persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e persecuzione. Proteggiamo i rifugiati, le comunità sfollate con la forza e gli apolidi. Forniamo assistenza salvavita, aiutando a salvaguardare i diritti umani fondamentali e sviluppiamo soluzioni che garantiscono alle persone un posto sicuro chiamato casa dove possono costruire un futuro migliore. Lavoriamo anche per garantire che le persone apolidi abbiano una nazionalità. Lavoriamo in oltre 130 paesi, usando la nostra esperienza per proteggere e curare milioni di persone.

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO: Nata a Roma nel 1968 per iniziativa dell’allora studente liceale Andrea Riccardi, la Comunità di Sant’Egidio è conosciuta nel mondo per l’aiuto ai poveri, il lavoro per la pace e il dialogo, l’accoglienza ai rifugiati con i corridoi umanitari, le campagne per i diritti, come quello alla salute in Africa e l’abolizione della pena di morte. Oggi Sant’Egidio è presente in più di 70 Paesi del mondo con oltre 60mila aderenti, uomini e donne di ogni età e condizione uniti dall’impegno volontario e gratuito, e una più vasta cerchia di simpatizzanti e amici che collaborano attivamente in diverse iniziative (https://www.santegidio.org).

FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE: 25 anni di storia, un uomo, un sacerdote, una guida per professionisti che hanno messo al servizio del prossimo, degli ultimi, la loro opera: questa è Fondazione Città Solidale, un ente del terzo settore, che fornisce una gamma di servizi residenziali e semiresidenziali per la Persona e i suoi diversi bisogni. Azioni concrete e tangibili sul territorio della provincia di Catanzaro per adulti senza fissa dimora, persone con disagio socio-economico, minori a rischio di devianza o con disturbi del comportamento, minori stranieri non accompagnati, stranieri, donne in situazione di disagio economico e abitativo, donne vittime di violenza, persone con disabilità e anziani…questo è tanto altro ancora è l’impegno della Fondazione guidata da Padre Piero Puglisi per costruire insieme una Città sempre più Solidale.

EMMAUS CATANZARO è un’ associazione di volontariato che fa parte del Movimento EMMAUS fondato dal frate cappuccino Abbè Pierre, Movimento Internazionale Solidale per la Giustizia composto da circa quattrocento comunità e gruppi in tutto il mondo. La nostra associazione raccoglie materiale usato per redistribuirlo ai disagiati o per metterlo in offerta presso il Mercatino Solidale. Con Ministero di Grazia e Giustizia è in atto un protocollo d'intesa. per cui persone in espiazione di pena vengono inserite nelle attività solidaristiche di EMMAUS Cz.

COMUNITÀ PROGETTO SUD: La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autogestito, con gli intenti di fare comunità e di costruire alternative vivibili alle forme di istituzionalizzazione e di emarginazione esistenti. Attualmente è un gruppo di varie realtà e di reti, favorisce la diffusione di politiche di inclusione e integrazione tra soggetti differenti; cura la tutela dei diritti di cittadinanza; sollecita esperienze di vita solidale; sperimenta servizi innovativi; realizza progetti di economia sociale, di contrasto alle mafie e di promozione della giustizia. Radicata nel contesto calabrese coopera con molteplici realtà italiane e straniere al fine di potenziare il protagonismo e le soggettualità dei variegati mondi vitali della società, e in particolare accompagna percorsi di empowerment di persone e gruppi vulnerabili. Promuove cultura solidale apprendendo dalle esperienze di vita associativa e di impresa sociale. Attraverso La scuola del sociale gestisce ricerche e corsi di formazione, elabora materiali culturali (tra i quali la rivista Àlogon), facilita collaborazioni tra società civile organizzata e istituzioni, strategie di intervento per lo sviluppo umano, economico e sociale del nostro Sud.

CENTRO INSIEME CARITAS: Nato con il nome di “Agenzia di mediazione culturale”, dal 2009 il Centro interculturale “Insieme” è uno sportello rivolto agli stranieri presenti sul territorio che offre servizi di orientamento e supporto per il disbrigo di pratiche legali e burocratiche, ricerca lavoro/casa e corsi di lingua italiana. Nello specifico, oltre alle attività di ascolto e orientamento, gli operatori e volontari del Centro “Insieme” forniscono una adeguata informazione e consulenza sulla normativa dell’immigrazione e dell’asilo alle persone che vi si rivolgono e, se necessario, accompagnamento presso i servizi istituzionali e socio-sanitari presenti sul territorio, realizzazione di interventi di intermediazione abitativa attraverso il supporto e l’affiancamento alle persone nella ricerca della casa e nell’individuazioni di soluzioni abitative in autonomia o semi- autonomia, attivazione di percorsi di autonomia e sviluppo economico, supporto nella ricerca del lavoro. Il Centro offre anche l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione e sostegno scolastico ed è uno dei punti di riferimento per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative di animazione culturale.

ASSOCIAZIONE EDEN Organizzazione di Volontariato no-profit. L'associazione svolge innumerevoli attività tra cui : socio-culturali-ambientali, salvaguardia e miglioramento ambientale, assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. distribuzione di derrate alimentari a famiglie bisognose. Il nostro obiettivo fondamentale è promuovere attività di tipo formativo -culturale-ambientale o di altro interesse socio-sanitario all'interno delle comunità per il fine di apportare utilità, senza perseguire scopi lucrativi. La nostra Associazione è stata fondata da 7 soci 5 dei quali fanno parte del Consiglio Direttivo, preposto per decisioni e approvazioni presieduto da Santina Celi ,fondatrice e Presidente pro-tempore.

COOPERATIVA SOCIALE ATLANTE: La Cooperativa sociale Atlante inizia la sua attività nel 2015 nelle Province di Cosenza e Catanzaro. Sviluppa la sua attività nell'ambito dell'immigrazione e si è occupata sin dall'inizio di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati attraverso la gestione di Centri del sistema SAI ex Sprar.