Pasqua: Scoppio carro Firenze, volo perfetto della colombina, i dettagli

Pasqua: Scoppio carro Firenze, volo perfetto della colombina. Secondo la tradizione è un segno di buon augurio e speranza

FIRENZE, 09 APR - Volo perfetto della 'colombina' in piazza Duomo a Firenze per lo Scoppio del carro, l'antica manifestazione fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si tramanda da secoli: la sua origine viene fatta risalire alle Crociate.

La 'colombina' è il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo - 'accensione' a opera del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, all'interno della Cattedrale -, che 'incendia' il carro o meglio i petardi e i fuochi pirotecnici di cui è corredato.

Partita dall'altare della Cattedrale, la colombina ha raggiunto il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi è tornata indietro. La tradizione tramanda che se riesce a rientrare è un segno di speranza e di buoni raccolti.

Come da tradizione anche la folla degli spettatori a cui è andata la benedizione del cardinale che ha fatto il giro di tutta la piazza e che ha benedetto anche il carro di fuoco prima che fosse 'acceso'. Piazza del Duomo era gremita di fiorentini e anche dei tantissimi turisti che stanno trascorrendo le vacanze nel capoluogo toscano: la temperatura è un pò fredda ma c'è un sole pieno.

Dopo lo scoppio del carro la messa in Duomo celebrata dal cardinale Betori, tra i presenti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che, arrivando in piazza, ai microfoni di Toscana tv ha sottolineato la bellezza della tradizione secolare dello Scoppio del carro e si è augurato una Pasqua nel segno anche se "purtroppo è la seconda" segnata dalla guerra in Ucraina. Tra i presenti anche il governatore toscano Eugenio Giani. (Ansa).