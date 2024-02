Personale ATA: corso online di Dattilografia

La dattilografia, o l’arte di digitare rapidamente e con precisione, è un’abilità fondamentale nel mondo digitale in cui viviamo oggi. Con la crescente dipendenza dalla tecnologia e la diffusione dei computer, imparare a digitare correttamente non è solo un vantaggio, ma spesso una necessità. In questo articolo, esploreremo il mondo del corso di dattilografia, scoprendo i suoi benefici, le tecniche insegnate e come questa competenza può trasformare la tua esperienza nella scrittura e nella comunicazione digitale.

Benefici del Corso di Dattilografia

Velocità e Precisione

Il corso di dattilografia mira innanzitutto a migliorare la velocità di digitazione dell’individuo, consentendogli di scrivere con maggiore rapidità e fluidità. Parallelamente, l’attenzione alla precisione durante la digitazione è un altro obiettivo chiave, evitando errori che potrebbero richiedere tempo aggiuntivo per la correzione.

Miglioramento della Postura

I corsi di dattilografia spesso includono istruzioni sulla postura corretta delle mani e delle dita durante la digitazione. Ciò non solo migliora l’efficienza, ma può anche contribuire a prevenire eventuali problemi di salute legati alla postura scorretta.

Metodo Tastiera Standard

I corsi di dattilografia insegnano generalmente il metodo tastiera standard, dove ogni dito è assegnato a una serie specifica di tasti. Questo metodo migliora la coordinazione delle dita e aiuta a ridurre gli errori di battitura.

Gli esercizi di pratica sono una parte essenziale di ogni corso di dattilografia. Attraverso ripetizioni mirate, gli studenti migliorano la memoria muscolare e acquisiscono la capacità di digitare senza dover costantemente guardare la tastiera. La valutazione delle abilità di digitazione avviene spesso attraverso test di velocità e precisione. Ciò fornisce uno stimolo costante per migliorare e misurare i progressi ottenuti nel corso del tempo.

A chi è rivolto il corso?

Il Corso di Dattilografia è rivolto a quanti vogliono imparare a scrivere in modo corretto con la tastiera ottimizzando i tempi con 10 dita, in modo professionale.

È rivolto principalmente:

A chi è interessato a lavorare come personale ATA (per la figura di assistente amministrativo) nelle scuole;

Studenti che hanno l’esigenza di migliorare il loro metodo di battitura, per appuntare ad es. le lezioni dei loro docenti;

Docenti che possiedono già conoscenze informatiche di base – per usare in modo professionale le opzioni offerte dalla tastiera;

In generale il corso è consigliato a chiunque lavori con un computer, in qualsiasi ambito.

Obiettivo del corso

L’obiettivo del corso, derivante dall’esperienza di anni di studio e lavoro nel settore della formazione è conseguire il massimo risultato nel minor tempo possibile, attraverso un metodo programmato dove l’apprendimento avviene in modo razionale, ma soprattutto significativo con esercizi e verifiche che consentono un’acquisizione sostanziale dei risultati.

Il Corso di Dattilografia è utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ATA e viene valutato 1 PUNTO per il profilo di AA-Assistente amministrativo, come definito nel DECRETO MINISTERIALE 50 del 03/03/2021.

Modalità di erogazione della didattica

Il corso è composto da 200 ore da svolgere completamente online. È suddiviso in moduli che contengono:

Dispense didattiche scaricabili sul proprio PC in formato PDF;

Videolezioni;

Test di autovalutazione.

L’esame finale è un test a risposta multipla online al quale vi si accede dopo aver completato tutta la didattica. Se non si supera al primo tentativo, l’esame può essere ripetuto più volte fin quando non darà esito positivo (senza costi aggiuntivi).

Al superamento del test finale verrà generato in automatico l’attestato finale con la conferma del superamento dell’esame finale, su cui sono indicati: il Comune che ha istituito il corso con relativa delibera e la firma del direttore del corso.

L’intero corso si svolge in modalità online.

Tutte le nostre certificazioni si svolgono interamente su una piattaforma online e vantano l’accreditamento MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Questa credenziale garantisce che i nostri corsi e le relative certificazioni sono riconosciuti a livello nazionale e rispettano gli standard richiesti dal Ministero per l’Educazione e la Formazione Professionale in Italia.

Conclusioni

La dattilografia rappresenta una vera e propria disciplina professionale che comprende non solo la tecnica di digitazione veloce o “alla cieca”, ma anche le basi e le conoscenze essenziali per una corretta impostazione di un documento di testo. Scrivere velocemente e senza errori permette un uso efficace e razionale del computer e conferisce capacità e competenze molto richieste in ambito lavorativo.

Programma Corso

La tastiera

Introduzione

Storia della tastiera

Uso della tastiera

I nomi dei tasti della tastiera

Tastiere pc per disabili

Tastiere facilitate

Tastiere ad alto contrasto

Tastiera braille

Posizione delle mani sulla tastiera

Mappa tastiera per posizione delle dita sulla tastiera

Disposizione delle dita sui tasti

Posizione e postura per scrivere meglio

Abbreviazioni da tastiera

Introduzione e tipologie di tastiera

Abbreviazioni da tastiera in windows

Abbreviazioni da tastiera del MAC

La dattilografia

Il significato di dattilografia

Corso di dattilografia

Esercitazioni di battitura

Livello facile

Livello medio

Livello difficile

11 video lezioni

2 quiz intermedi

1 test finale

