In pieno svolgimento il progetto “Uniti per lo sport” contro le discriminazioni

COTRONEI (KR), 11 FEB. – Parte dal Crotonese una nuova pagina nell’educazione dei ragazzi contro ogni forma di discriminazione, grazie a tante attività che hanno lo sport quale comune denominatore. Il progetto “Uniti per lo sport”, voluto fortemente dalla scuola calcio “Sila Regia” guidata da Salvatore Calaminici, finanziato dal Ministero dello Sport è in pieno svolgimento.

Dopo una fase iniziale incentrata sul calcio, sport più amato e popolare nel nostro Paese e una bella ciaspolata appena caduta la neve con partecipazione di una cinquantina tra ragazzi e genitori, sono iniziati i preparativi che la scuola calcio “Sila Regia” sta organizzando in occasione della giornata mondiale contro il razzismo del prossimo 21 marzo, sempre nell’ambito progettuale.

Il progetto “Uniti per lo sport” prevede una serie di azioni con mini tornei di calcio, orienteering, corsi di sci per baby atleti tra i 7 ed i 14 anni e l’organizzazione di corsi di formazione e di educazione all’integrazione rivolti ai minori ed ai loro familiari, al fine di farli diventare soggetti attivi nel contrasto ad eventuali episodi di discriminazione in ambito sortivo e sociale. Il progetto prevede interventi seminariali e formativi e sportivi col coinvolgimento in prima persona dei partecipanti anche al fine di consentire una piena ripresa di una socialità inclusiva al termine del lungo periodo di emergenza sanitaria.