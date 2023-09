Premio alla Carriera e Udienza dal Papa per Massimiliano Lepera. Nuovi traguardi ed emozioni per il giovane docente catanzarese

Se è vero che, come dice Walt Disney, “se puoi sognarlo, puoi farlo”, allora è anche vero che, se a qualcosa ci si crede fino in fondo, con determinazione e consapevolezza di sé, si può dunque arrivare dappertutto. Certo, la strada non è mai facile e spesso è in salita e ricca di ostacoli, ma l’importante è che, dopo tanti sacrifici, si giunga alla tanto agognata meta.

È quello che è accaduto a settembre al giovane docente catanzarese Massimiliano Lepera, professore di latino e greco presso il Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, il quale ha raggiunto due tappe fondamentali del suo percorso letterario, sociale e di vita che lo hanno proiettato verso una nuova consapevolezza. Quella che sognare, nel 2023, è ancora possibile.

Perché, partendo dal basso e contando esclusivamente sulle proprie forze e capacità, pur dopo tanti tentativi e non pochi sacrifici, costellati di dedizione, fatica e abnegazione, il 10 settembre Lepera ha ricevuto, in seno al Premio alle Eccellenze Europee “Grand Award to Excellence”, presso la Basilica Reale San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli, il Riconoscimento alla Carriera Letteraria “Tra le parole e l’infinito”.

Tra gli applausi e i complimenti dei presenti, il giovane autore e scrittore calabrese ha infatti raccolto le benemerenze di quanto seminato negli ultimi anni: pubblicazioni scolastiche con case editrici di prestigio nazionale quali Zanichelli e DeAgostini, pubblicazioni di narrativa con case editrici del calibro nazionale di Rubbettino e Arduino Sacco Editore, eventi e presentazioni nel territorio locale e regionale con esponenti del mondo della cultura e non solo, componimenti musicali ad hoc su tematiche di attualità, con videoclip ambientati nel proprio territorio, con la finalità di valorizzarne le bellezze (alcuni dei suoi singoli verranno presentati anche live nel corso della Notte Piccante di Catanzaro, venerdì prossimo).

A tal proposito, in seno alla partecipazione al prestigiosissimo Christmas Contest della Città del Vaticano e alla selezione nella rosa dei finalisti, Lepera, in qualità di cantautore, ha avuto il privilegio di poter incontrare e rapportarsi con il Santo Padre, all’interno di un’apposita Udienza organizzata appositamente, tenutasi in Vaticano il 16 settembre. Papa Francesco ha infatti avuto modo di parlare a tu per tu con i pochissimi selezionati, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera musicale e di vita, con benedizione, saluti e foto di rito. Insomma, la dimostrazione che, a dispetto di quanto si dica tendenzialmente spesso in giro, “con la cultura si mangia” e ci si nutre l’anima e lo spirito, proiettati verso la coscienza che soltanto con passione, disinteresse, curiosità e umiltà è possibile raggiungere traguardi spesso insperati.