Preso figlio boss 'ndrangheta: Lamorgese, grazie a inquirenti

GIOIA TAURO (RC), 28 MAR - "Complimenti alla magistratura e alla Polizia di Stato per l'operazione con la quale, questa mattina, è stato arrestato il figlio di quello che è considerato il capo di una famiglia di 'ndrangheta che opera a Gioia Tauro, con il sequestro di 561 kg di droga", ha dichiarato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.



"L'individuazione dell'ingente quantitativo di cocaina - ha aggiunto - è stata possibile grazie alla brillante attività investigativa degli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro coordinati dalla locale procura della Repubblica".



"Le attività di polizia - ha concluso la titolare del Viminale - proseguono incessanti anche in questo periodo di grave emergenza sanitaria nazionale. Ancora un grazie a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine quotidianamente impegnate sull'intero territorio nazionale a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e in queste settimane anche a far rispettare tutte le misure assunte per contenere la diffusione del coronavirus, in una situazione tanto delicata per il nostro Paese".