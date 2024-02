Previsioni meteo aggiornate: Fine Settimana di cambiamenti, i dettagli

Temperature primaverili in anticipo: un fine settimana sorprendentemente caldo

La situazione meteorologica per il prossimo fine settimana prende una svolta inaspettata! Contrariamente a quanto anticipato dai modelli di previsione, Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio saranno caratterizzati da condizioni più stabili, con un prolungamento di tale situazione fino agli albori della settimana successiva.

L'anticiclone, che si prospettava in ritirata per il weekend, ha invece deciso di prolungare il suo soggiorno. La sua presenza sovrastante il Mediterraneo garantirà tempo stabile per l'Italia da capo a piede, nonostante ci aspetti una densa coltre di nuvole a coprire il cielo delle regioni settentrionali, estendendosi anche su Toscana, Umbria e Lazio. Il termometro segnerà valori insolitamente caldi per il periodo, con masse d'aria di origine africana che faranno echeggiare un'atmosfera estiva.

La domenica in particolare promette picchi termici che potrebbero toccare i 20°C nelle regioni centro-meridionali, un vero e proprio assaggio di primavera anticipata! La città di Firenze si prefigge come scenario di questa ondata di calore con previsioni di massime di 20°C. Un gradiente termico minore si sentirà al Nord, con temperature attorno ai 13/14°C, a meno che la nebbia non faccia la sua comparsa, un fenomeno più probabile nelle vallate.

Questo clima mite, tuttavia, è destinato a una battuta d'arresto nella settimana successiva, quando l'anticiclone lascerà il passo a correnti più fredde e instabili provenienti dal Nord Europa. (iLMeteo)

In aggiornamento