Previsioni meteo: Allerta meteo: nuova perturbazione in arrivo sull'Italia. I dettagli

Tra tregue brevi e cicloni persistenti: previste piogge e nevicate abbondanti nei prossimi giorni

L'Italia continua a lottare contro un maltempo persistente che non dà segni di cedimento. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una nuova intensa perturbazione che intensificherà le precipitazioni, accompagnata da una abbondante nevicata in montagna a causa di una circolazione ciclonica che persiste nell'area tirrenica.

Una breve pausa è prevista per Giovedì 29 Febbraio, specialmente al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Tuttavia, piogge sparse continueranno a bagnare altre zone, in particolare lungo i litorali adriatici e al Sud, ma senza precipitazioni di rilievo.

L'attenzione si sposta a Venerdì 1 Marzo: l'emergere di una nuova perturbazione causerà un'escalation di instabilità e un incremento delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi al Centro-Nord. Questo porterà anche a copiose nevicate sui rilievi alpini, con quote nevose attorno ai 1300/1500 metri, e più elevate sugli Appennini centrali.

Al Sud, le condizioni meteo mostreranno un miglioramento, con precipitazioni più isolate, concentrate principalmente sul basso Tirreno e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, l'ottimismo è limitato. A partire da Domenica 3 Marzo, ci aspettiamo l'arrivo di una perturbazione ancora più intensa, portatrice di un'ulteriore ondata di pioggia e neve.

Il fondatore di iLMeteo.it, Antonio Sanò, fornisce un quadro attuale: il ciclone tirrenico si sta spostando verso la Sicilia, estendendo il maltempo anche alle regioni che finora hanno goduto di condizioni più miti e stabili.

Nella giornata odierna, mentre il vortice si muove verso sud, il tempo inizierà a migliorare al Nord, a partire dai settori alpini e prealpini nel pomeriggio, ma l'Emilia Romagna vedrà ancora piogge diffuse. Invece, un marcato peggioramento è previsto per le regioni adriatiche, la Sardegna orientale, la Sicilia e la Calabria.

Dopo Giovedì, il ciclone si sposterà verso la Tunisia, ma continuerà a influenzare diverse regioni con le sue masse d'aria instabili. Venti caldi di Scirocco porteranno nuove piogge al Nord e al Centro, mentre le Alpi saranno nuovamente imbiancate da neve, a quote però superiori ai 1500-1700 metri.

Per il primo weekend di Marzo, Sabato 2 e Domenica 3, il tempo migliorerà al Centro-Sud con più sole. Una nuova perturbazione proveniente dalla Francia colpirà però il Nord, in particolare sui settori alpini e prealpini. Domenica il fronte perturbato si abbatterà sull'Italia con un nuovo carico di maltempo e neve sulle Alpi a quote a partire dai 900 metri. (iLMeteo)

In aggiornamento