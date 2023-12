Previsioni meteo. Allerta: tempesta Ciaran colpisce l'Italia. Piogge torrenziali, neve e Scuole Chiuse. Tutti i dettagli

La tempesta Ciaran sta portando pericoloso maltempo in molte regioni d'Italia, già provate dalle intense piogge dei giorni scorsi. Questo vasto vortice ciclonico, con pressioni prossime a 960 hPa, si trova al largo delle coste meridionali dell'Irlanda e si sta dirigendo verso il Sud del Regno Unito. La sua influenza si estende anche a latitudini più meridionali, colpendo il nostro Paese.

Sin dalla mattina, bisognerà prestare attenzione alle prime piogge nelle regioni alpine Centro-Occidentali, in Lombardia, Liguria e alcune parti della Toscana. Le precipitazioni diventeranno più intense e diffuse con il passare delle ore, coinvolgendo anche il resto del Nord.

Nel pomeriggio, ci aspetta la fase peggiore di questa ondata di tempo perturbato, che durerà fino a sera e gran parte della notte. Le regioni alpine, prealpine, la Liguria e l'Appennino tosco-emiliano potrebbero registrare accumuli di pioggia superiori a 200 mm, aumentando il rischio di alluvioni.

Inoltre, torna la neve sull'arco alpino, con accumuli significativi sopra i 2000 metri di quota.

Per ulteriori dettagli sulle zone a rischio, puoi consultare il bollettino delle Allerte meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Nel versante adriatico e nel Sud, il maltempo sarà meno intenso, con piogge previste solo in tarda giornata nelle vicinanze del basso Tirreno.

Oltre alle piogge e ai temporali, presta attenzione ai forti venti, che si intensificheranno sul lato tirrenico e nel Sud, con possibili mareggiate.

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per la tarda mattinata e il pomeriggio di Venerdì 3 Novembre.

=====

Scuole chiuse per allerta meteo, l'elenco dei comuni coinvolti giovedì 2 Novembre

L'arrivo della Tempesta Ciaran sull'Italia prevista nella giornata di Giovedì 2 Novembre, ha fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni, con nuove chiusure riguardanti le scuole. Si annunciano infatti piogge torrenziali, temporali e venti tempestosi. La risposta pronta e decisa arriva dai sindaci di numerosi Comuni, che, in vista delle avverse condizioni atmosferiche previste, hanno optato per la chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 2 novembre, allo scopo di garantire la sicurezza di studenti, personale docente e ATA.



Qui di seguito l'elenco in costante aggiornamento dei comuni dove chiuderanno le scuole il 2 Novembre



FRIULI VENEZIA GIULIA

Scuole chiuse (di ogni ordine e grado) in tutta la regione Friuli-Venezia Giulia per le giornate di giovedì 2 novembre e venerdì 3 novembre (asili inclusi).

LIGURIA

PROVINCIA DI GENOVA: Borzonasca, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Lavagna

Lumarzo, Rapallo, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Sestri Levante.

A Chiavari chiuse solo le scuole in zona rossa, ovvero chiusi SOLO i plessi corrispondenti ai seguenti indirizzi (come da ordinanza sindacale):

immobile scolastico in Via Millo n.4 – Istituto Assarotti;

immobile scolastico in Via Castagnola n.2-4 e n.11-15;

immobile scolastico in Via Santa Chiara 20 – limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza;

immobile scolastico in Via Millo 121 – Casa Marchesani.

PROVINCIA DI LA SPEZIA - Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Framura, Follo, Gattorna, Lerici, Monterosso, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure

TOSCANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA - Aulla, Fivizzano, Podenzana, Pontremoli



EMILIA ROMAGNA: scuole chiuse ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bettola, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Corniglio, Farini, Ferriere, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Morfasso, Ottone, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.





Allerta Protezione civile per la giornata di oggi, Giovedì 2 novembre 2023:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:



Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Toscana: Lunigiana

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Scrivia

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento