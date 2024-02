Previsioni Meteo: anticiclone africano in rinforzo e le conseguenze sull'Italia

Caldo anomalo a gennaio: l'anticiclone africano porta temperature estive sull'Italia

Nei prossimi giorni, ci attende un cambiamento meteorologico notevole con l'arrivo di un'ampia area anticiclonica di origine africana. Questa imponente bolla di alta pressione influenzerà significativamente le condizioni meteo in Italia, portando a un clima che ricorderà l'estate, con temperature superiori alle medie stagionali.

Dopo un periodo invernale caratterizzato da piogge, nevicate e temperature più basse, la situazione è in rapida evoluzione. L'atmosfera diventerà progressivamente più stabile e le temperature aumenteranno, superando le medie climatiche del periodo. Questo cambiamento è attribuibile all'avanzata di un potente promontorio anticiclonico sub-tropicale che si estenderà dal Nord Africa a coprire l'intera Italia.

L'effetto di questo anticiclone sarà simile a quanto ci si aspetterebbe nei mesi estivi, con temperature elevate, soprattutto nelle aree montuose, sulle Isole maggiori e al Sud. Al Nord, in pianura, assisteremo al ritorno di banchi di nebbia notturni e foschie mattutine.

Nelle giornate di Mercoledì 24 e Giovedì 25 Gennaio, ci aspettiamo un'evidente anomalia climatica, con picchi di temperatura che potrebbero toccare i 20°C, soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori. Al Nord, in particolare al Nordest, le temperature saranno leggermente inferiori a causa di nebbie notturne persistenti.

Queste condizioni di stabilità climatica e temperature sopra la media continueranno almeno fino alla fine della settimana, compreso il weekend. Possibili cambiamenti potrebbero verificarsi nei primi giorni di Febbraio, ma al momento sono solo ipotesi.

Abbiamo consultato il meteorologo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it, il quale ha confermato l'espansione dell'anticiclone nordafricano, con temperature fino a 10-12°C oltre la media del periodo, particolarmente accentuate in montagna e al Centro-Sud.

Per quanto riguarda eventuali cambiamenti nel breve termine, una blanda perturbazione transiterà nelle prossime ore, portando momenti di instabilità sulla dorsale appenninica con qualche debole nevicata sopra i 1100-1300 metri fino al Sud. Tuttavia, dal pomeriggio in poi, e almeno fino alla fine del mese, prevediamo l'assenza di sussulti meteorologici significativi, con dominio dell'alta pressione, temperature in aumento, cieli prevalentemente sgombri da nubi e clima mite.

Il caldo anomalo si farà particolarmente sentire a partire da Mercoledì 24, con il picco atteso tra Giovedì e Venerdì. Lo zero termico si alzerà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine Giugno-inizio Luglio.

Per quanto riguarda eventuali segnali di cambiamento, in questo contesto di calma piatta, si segnala il vento forte sui crinali alpini tra mercoledì e giovedì e la possibilità di banchi di nebbia in Pianura Padana durante le ore notturne. Alcune sottili velature potrebbero attraversare il cielo, ma la stabilità anticiclonica subtropicale predominerà.

Concludendo, questa alta pressione nordafricana dovrebbe mantenere la sua influenza sull'Italia almeno fino alla fine del mese, compresi i Giorni della Merla. Le temperature rimarranno al di sopra della media climatica del periodo fino all'inizio di Febbraio. In sostanza, potremmo definire questo periodo come "Gennarzo", un mix in (iLMeteo)





In aggiornamento