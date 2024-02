Previsioni meteo. Anticiclone Valentino: una settimana di clima mite prima del rientro dell'inverno con piogge e neve

Il clima si preannuncia piacevole e primaverile sotto l'egida dell'anticiclone VALENTINO, che domina la scena meteo italiana per gran parte della settimana. La stabilità atmosferica e le temperature sopra la media sono una benedizione per chi cerca un po' di tregua dal freddo invernale. Tuttavia, è opportuno non lasciarsi ingannare dal tepore inaspettato; i segnali di cambiamento, sebbene lontani, sono all'orizzonte.

L'avanzata dell'anticiclone africano, affettuosamente soprannominato Valentino per la sua coincidenza con la festività degli innamorati, segna un periodo insolitamente mite per l'Italia. Seguendo l'addio alle piogge di martedì, l'alta pressione estenderà il suo influsso, promettendo serenità climatica. Nonostante questo, la nebbia potrebbe avvolgere la Pianura Padana, un classico degli anticicloni invernali. Questa fase di quiete perdurerà fino a venerdì, poi, come un sipario che si chiude, il tempo cambierà da sabato con l'arrivo di una perturbazione.

Interpellato sulla previsione per San Valentino e i giorni a seguire, il meteorologo Lorenzo Tedici del sito iLMeteo.it conferma il ritorno dell'anticiclone 'Valentino'. Un 'Febbraprile', con temperature che si spingono oltre i 20°C al Sud, è ormai una consuetudine che segnala l'anticipo primaverile nel cuore dell'inverno.

I cambiamenti climatici stanno influenzando persino la nomenclatura dei mesi, con la creazione di termini come 'Gennarzo', che descrive un gennaio dalle temperature marzoline. Questa tendenza ludica sottolinea un fenomeno sempre più tangibile.

La prossima settimana, la situazione subirà una svolta con l'arrivo di precipitazioni e un clima più fresco. La configurazione sinottica cambierà, portando correnti fredde e instabili dal Nord Europa al Mediterraneo, culminando in una circolazione depressionaria. Ciò comporterà un peggioramento meteo a partire da lunedì, con piogge e neve sulle montagne italiane.

Mentre le incertezze climatiche rimangono per i giorni successivi, la possibilità di un "canale perturbato" che potrebbe condurre intense perturbazioni atlantiche verso l'Europa occidentale e l'Italia non è da escludere. Dunque, ci attende una settimana all'insegna del bel tempo, ma è bene prepararsi per i cambiamenti in arrivo. (iLMeteo)





In aggiornamento